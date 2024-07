Alex Pereira e Artem Vakhitov discutem sobre lutas passadas, Vakhitov se oferece para ‘resolver a questão no octógono do UFC’

A rivalidade entre Artem Vakhitov e Alex Pereira está esquentando.

Os comentários de Vakhitov sobre o sucesso de Pereira no UFC não agradaram ao brasileiro, que lhe ofereceu um conselho sobre um possível salto para o octógono em busca de uma luta trilogia com “Poatan”. Agora, Vakhitov redobrou seu desafio.

“Foi ótimo ver seu sucesso e desejo a você ainda mais sucesso no futuro”, disse Vakhitov ao MMA Fighting, “Mas tenho certeza de que você pode entender que para mim é estranho estar sempre lendo sobre ‘o melhor striker do planeta’ quando, na minha opinião, já venci essa pessoa duas vezes. Gostaria de resolver a questão no octógono do UFC.”

A treta começou quando Vakhitov disse ao MMA Fighting que, embora estivesse feliz pelo sucesso de Pereira no MMA, ele não tinha defesa como kickboxer. Vakhitov disse que esperava encontrar o brasileiro uma terceira vez, agora no UFC, para “demonstrar finalmente quem é o melhor striker”.

Em sua primeira luta em janeiro de 2021, Pereira venceu uma decisão dividida para unificar os títulos meio-pesados ​​do GLORY e se tornar um campeão de duas divisões no kickboxing, mas saiu do esporte logo após perder uma decisão majoritária para Vakhitov na revanche oito meses depois. Pereira foi para o UFC e se tornou um detentor de título de duas divisões novamente.

Pereira recorreu às redes sociais para revidar Vakhitov, aconselhando-o a “ter cuidado com as pessoas que estão lhe dando essa ideia”, porque ele acredita que o placar de 1 a 1 deles dentro do ringue da GLORY é enganoso. Ele acrescentou: “todo mundo sabe que quando eles lhe deram a vitória [in GLORY in 2021] é porque a GLORY sabia que aquela seria minha última luta na organização e eles não queriam que eu saísse com o cinturão.”

“Ninguém me deu nenhuma vitória, camarada”, respondeu Vakhitov. “Na minha opinião, estou 2-0 contra você — se alguém for falar sobre alguém ter ‘dado’ vitórias, então eles podem voltar e assistir nossa primeira luta no GLORY e, por favor, tentar me explicar o que os juízes estavam pensando, porque eu venci aquela luta claramente.”

Pereira escreveu que Vakhitov parecia “um pouco perdido” e sugeriu que ele entrasse em contato com seu empresário Jorge Guimarães para obter conselhos sobre carreira.

“Não estou perdido nem confuso, irmão — conheço meu caminho e você está nele”, respondeu Vakhitov. “Fui guiado desde o primeiro dia pelo meu empresário Andrej Busygin e ele está comigo a cada passo do caminho enquanto começamos esta próxima jornada. Até nos encontrarmos novamente…”

Assista abaixo às duas lutas de kickboxing entre Pereira e Vakhitov.