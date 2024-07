Alex Pereira recebeu bônus de US$ 303.000 de Dana White por nocaute no UFC 303, revela técnico

Alex Pereira ganhou um brinde por salvar o dia no UFC 303.

É o que afirma o técnico de longa data de Pereira, Plinio Cruz, que revelou na segunda-feira A hora do MMA que o CEO do UFC, Dana White, deu a Pereira um bônus de US$ 303.000 após sua bem-sucedida defesa do título dos meio-pesados ​​no UFC 303. Pereira nocauteou Jiri Prochazka com um chute brutal na cabeça no segundo round após aceitar a luta com apenas duas semanas de antecedência após a retirada do headliner original Conor McGregor devido a uma lesão.

“Ele estava falando com Dana lá atrás, e eles estavam falando sobre um monte de coisas, e Dana disse, ‘Na verdade, você ganhou o prêmio de Performance da Noite.’ E ele disse, ‘$ 303.000?’ Ele disse, ‘Não, não, não, $ 50.000’”, explicou Cruz na segunda-feira em A hora do MMA.

“Mas a realidade é que ele não o fez — eles deram bônus de US$ 300.000 por [UFC] 300 e [Pereira] não ganhou Performance da Noite. Eles deram dois para Max [Holloway]então ele estava um pouco salgado sobre isso. E eu acho que por causa de toda a história deles e depois levar a luta para duas semanas [notice]Dana olhou para ele e disse: ‘Sabe de uma coisa, cara? Eu vou cuidar de você. Você tem os $303.000.’ Ele até brincou, ele disse para comprar um supercarro com esse dinheiro. [Pereira] diz, ‘Eu tenho supercarros o suficiente.’ Ele quer um Cybertruck.”

Pereira, 36, já salvou o dia do UFC duas vezes em um período de três meses, tendo também derrotado Jamahal Hill no evento principal do UFC 300, em 13 de abril, para salvar os esforços bem documentados da promoção para encontrar um headliner adequado para o card tricentenário.

Mas se a saga do UFC 300 já foi uma montanha-russa, o UFC 303 pode muito bem ter sido a Fórmula Rossa.

Cruz disse que Pereira ainda estava em fase de negociação para uma revanche contra Prochazka em 17 de agosto no UFC 305 quando os oficiais da promoção abordaram a equipe pela primeira vez sobre a possibilidade de substituir McGregor. Cruz admitiu que inicialmente era contra a ideia e disse isso a Pereira, no entanto, “Poatan” estava pronto para aceitar imediatamente. Na manhã seguinte, todos os detalhes foram acertados e a revanche improvisada pelo título foi oficializada.

Pereira derrotou Prochazka anteriormente por TKO no segundo round em novembro de 2023 para capturar o cinturão vago dos meio-pesados, e Cruz disse que esperava uma luta mais longa na segunda vez. Isso também poderia ter acontecido, se não fosse por algum estudo de filme de última hora.

“Alex é um lutador de pé muito melhor do que Prochazka, então queríamos ser pacientes”, disse Cruz. “Eu disse a ele: ‘Mano, vamos pegar leve nos dois primeiros rounds, vamos nos controlar.’ Porque Jiri, quanto mais longa a luta, ele tende a deixar um pouco seu nível de disciplina mais baixo e começa a jogar coisas, ele começa a ficar um pouco mais arriscado, ele se arrisca.

“E o nosso jogo [plan] até a noite da luta estava basicamente acontecendo lá, sinta-se [out] os dois primeiros rounds, e forçar o ritmo conforme a luta avança, especialmente se Prochazka fosse tentar fazer uma luta de grappling. Sabíamos que nenhum deles conseguiria lutar por cinco rounds, porque era a segunda semana do camp, então quanto mais longa a luta, mais Alex se beneficiaria. E então aconteceu, aquela coisa no vestiário.”

Aquilo no vestiário, como Cruz descreveu, já foi gravado na tradição de Pereira.

Tanto Pereira quanto Cruz revelaram após a luta que notaram a abertura para o chute na cabeça que encerrou a luta ao rolar o Instagram no vestiário antes da luta. A equipe de mídia social do UFC postou clipes de ambos os lutadores se aquecendo, e a equipe de Pereira imediatamente percebeu o buraco no plano de jogo de Prochazka. Cruz disse que o ajuste foi feito menos de 20 minutos antes da saída de Pereira. No final, o áudio pré-luta do campeão funcionou perfeitamente.

A filmagem de Prochazka no vestiário também contrastou fortemente com a vibração que a equipe de Pereira apresentou em seu clipe, que mostrou Pereira e sua equipe dançando casualmente em fila.

Cruz suspeita que o comportamento indiferente, mas notavelmente focado, de Pereira durante a semana da luta pode ter enganado Prochazka, especialmente depois que Prochazka fez questão de acusar Pereira de praticar “magia negra” antes da primeira luta no UFC 295.

“A dança era um ritual mágico. Isso era fazer bruxaria bem antes da luta”, Cruz disse, rindo. “Cara, acho que ele ficou um pouco na cabeça. Você sabe o que quero dizer? Alex tem sua origem indígena dos pais. Ele gosta de honrá-la e eu o respeito muito por ele honrar a cultura do seu povo, e eu o ajudo a fazer isso, sou um grande apoiador.

“Eu acho que Jiri de alguma forma pode ter se metido na própria cabeça se ele está chamando coisas indígenas de bruxaria e sei lá o quê. Mas isso só jogou mais a nosso favor. Isso só o ajudou.”

Pereira está agora com 8-1 sob o guarda-chuva do UFC, com seis dessas vitórias contra campeões atuais ou antigos. Ele continua sendo o nono lutador do UFC a ganhar cinturões em duas divisões, e a conversa continua a persistir sobre ele um dia subir para o peso pesado em um esforço para fazer história como o primeiro campeão de três divisões na história promocional.

Foi uma viagem relâmpago, e Cruz andou de sidecar durante todo o percurso. O técnico veterano já passou do ponto de duvidar da capacidade de Pereira de fazer qualquer coisa que ele se propuser a fazer.

“[Pereira] tem realmente uma visão muito especial [when it comes to] tempo, distância e os ângulos da maneira como ele [approaches his craft]”, disse Cruz. “É quase como se ele tivesse seu próprio estilo de luta. Ele apenas combina seu boxe e o kickboxing, e a maneira como ele apenas implementa [everything] está apenas anos-luz à frente, a visão que ele tem [for] o jogo.”