Alex Pereira só quer Jon Jones para possível mudança de peso pesado, ‘não faz sentido’ lutar com Tom Aspinall pelo cinturão interino

Alex Pereira está aberto a se desafiar no peso pesado do UFC, mas somente se estiver competindo pelo ouro indiscutível.

“Poatan” nocauteou Jiri Prochazka para defender com sucesso seu título meio-pesado no UFC 303 em junho. Depois, o campeão interino dos pesos pesados ​​Tom Aspinall mencionou seu nome como um potencial desafiante no futuro, mas Pereira não está interessado em competir por nada menos que o título oficial.

“Não me interessa lutar [Aspinall] no momento”, disse Pereira em seu canal no Youtube. “Para ser honesto, o peso pesado não é meu objetivo, não é meu foco principal. Tom Aspinall, não estou falando dele como lutador, estou falando de posições. Acho que estou em outra posição agora. Não faz sentido para mim lutar pelo cinturão interino, honestamente.”

Aspinall está escalado para defender seu cinturão interino dos pesos pesados ​​no UFC 304 contra Curtis Blaydes, enquanto Jones se recupera de uma lesão no ombro e aguarda uma data para enfrentar o ex-campeão Stipe Miocic.

“Não estou tirando nada de você [Aspinall]eu o respeito muito”, disse Pereira. “Eu acho que ele é um atleta incrível, um cara que é muito perigoso tecnicamente. Estou falando apenas de lutar por um cinturão interino. Não faz sentido para mim. Então eu descarto isso, não há possibilidade de lutar com ele agora. Se ele fosse campeão e dissesse isso, é claro que estaríamos promovendo essa luta. Eu forçaria mais, mas não faz sentido lutar pelo cinturão interino agora.”

Mas Pereira reagiria da mesma forma se visse Jon Jones desafiá-lo?

O ex-campeão dos médios do UFC e atual rei dos meio-pesados ​​disse que estaria interessado, embora essa não seja sua principal prioridade no momento.

“Como eu disse, meu foco está na minha categoria”, disse Pereira. “Estou evoluindo muito, indo muito bem. Esse é meu foco, estou fazendo muitas coisas boas nesta divisão. Estou muito feliz com isso. Não vou forçar nada. Acho que quando eu for para o peso pesado, tenho o peso e o nome hoje para lutar de volta no peso médio — o que não farei, mas se eu voltasse para o peso médio — lutaria pelo cinturão. Se eu for para o peso pesado, lutaria pelo cinturão. Como eu disse, tenho 37 anos, então tenho que ir direto para o topo, direto para o cinturão. Se for Jon Jones, se for Aspinall, quem quer que seja, não importa para mim. Estou apenas de olho no cinturão.”

Quanto à próxima luta, se for no peso meio-pesado, Pereira não quer competir antes de dezembro.

“[Light heavyweight] é onde eu quero ficar”, disse Pereira. “Meu foco é defender meu cinturão. Não importa quem. Muitas pessoas dizem [Magomed] Ankalaev, é sobre ele que estão falando agora. As pessoas estão focadas nele, mas estou treinando bem, não só para ele, mas para qualquer um. É uma boa luta para eu lutar. Eu não diria para me testar, mas para lutar. Estarei bem preparado para ele ou para qualquer um.”