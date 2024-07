Alex Pereira torce por Israel Adesanya para vencer Dricus du Plessis: ‘Vejo que ele é uma boa pessoa’

Israel Adesanya busca recuperar o título dos médios do UFC quando desafia Dricus du Plessis na luta principal do UFC 305, e seu rival de longa data Alex Pereira está torcendo abertamente por seu sucesso.

Pereira, que lutou contra Adesanya quatro vezes em dois esportes, disse em seu canal no YouTube que não guarda rancor de Adesanya e, ao contrário de seu antigo oponente, que escolheu Pereira para perder em lutas com Jamahal Hill e Jiri Prochazka, “Poatan” quer que Adesanya saia vitorioso contra du Plessus em 17 de agosto.

“[People] me perguntou sobre Adesanya e du Plessis, eu disse que não vejo Adesanya perdendo”, disse Pereira. “Só porque ele disse isso sobre mim não significa que eu direi de volta. É o que eu penso. Não acho que ele perca essa luta. Espero que ele vença porque ele tem uma história linda. Acho que ele tem que continuar sua história.”

Adesanya venceu Pereira em abril de 2023, mas perdeu o título para Sean Strickland cinco meses depois, e então tirou um ano de folga antes de marcar uma luta pelo título com du Plessis, que destronou Strickland nesse meio tempo.

“Ele não é mais tão jovem”, disse Pereira sobre Adesanya. “Ele falou um pouco sobre querer parar [fighting]Acho que ele tem isso em mente. Acho que ele deveria continuar com seus planos. Não acho que ele tenha terminado seus planos, não sei. Se ele tivesse terminado seus planos, ele já teria parado, então se ele ainda está lá, ele ainda tem um sonho, algo para fazer no esporte ainda. Estou aqui, apoiando-o. Já lutei com ele, não vou dizer que ele deve perder. Não estou bravo com ele, sem rancores.”

Pereira e Adesanya se abraçaram após a revanche de MMA nos bastidores do UFC 287 em 2023, quando “The Last Stylebender” marcou sua primeira vitória contra Pereira após perder duas vezes no kickboxing e uma dentro do octógono. Pereira mencionou mais tarde a possibilidade de treinarem juntos quando fosse oficial que seus caminhos não se cruzariam mais.

Pereira voltou a mencionar essas intenções em seu canal no YouTube.

“Como eu disse, se um dia for possível treinar com ele e trocar conhecimento”, disse Pereira. “Ouvimos muitas coisas sobre Adesanya nos bastidores, muitas pessoas falam sobre ele, ‘Ele é assim, ele é irritante’ e outras coisas. Pessoas que realmente o conhecem, com quem tenho contato, falam bem dele, dizem que ele tem um bom coração. Muitas vezes é só marketing, e eu acredito nisso.

“Eu posso ver que ele é uma boa pessoa, então é por isso que estou aqui, torcendo por ele. Se ele não torcer por mim, não é problema meu. Mas eu estou aqui, torcendo por ele.”