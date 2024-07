Aljamain Sterling luta contra Movsar Evloev no UFC 307

Aljamain Sterling realiza seu desejo.

Sterling luta contra Movsar Evloev pelo título peso-pena no UFC 307, que acontece em 5 de outubro. O MMA Fighting confirmou a luta com várias fontes. A notícia foi relatada pela primeira vez pelo MMA Propagande.

Ex-campeão peso galo do UFC, Sterling fez sua estreia na categoria de 145 libras no UFC 300, dominando Calvin Kattar para estrear na 10ª posição no ranking peso pena do MMA Fighting. Após a vitória, Sterling pediu uma luta com Evloev, mas a luta demorou um pouco para se concretizar, levando Sterling a buscar outras opções. No final das contas, a luta foi finalizada, pois Sterling postou em seu Instagram empolgado com a luta.

Atualmente, Evloev é o número 4 do ranking peso-pena do UFC no MMA Fighting e está invicto no MMA com um recorde perfeito de 18-0. Mais recentemente, Evloev venceu por decisão unânime sobre Arnold Allen no UFC 297 em janeiro.

Embora ainda não seja oficial, o UFC 307 deve retornar a Salt Lake City.