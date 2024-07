Aljamain Sterling para Sean O’Malley: ‘Se o seu treinador realmente gosta dessa vida, faça-o ficar nervoso e pular’

A rivalidade entre Sean O’Malley e os companheiros de equipe Aljamain Sterling e Merab Dvalishvili continua aumentando.

O’Malley e Sterling têm uma longa história que culminou na vitória de O’Malley sobre “The Funk Master” para conquistar o título peso galo no UFC 292. Agora, essa rivalidade chegou ao amigo e companheiro de equipe de Sterling, Dvalishvili, que desafia O’Malley pelo cinturão no evento principal do UFC 306.

À medida que a luta se aproxima, as tensões entre os dois lados ressurgiram, fervendo no início desta semana quando O’Malley e Dvalishvili entraram em uma troca de palavras acalorada durante o primeiro evento promocional da luta. A confusão girou em torno de uma discussão anterior entre o treinador de O’Malley, Tim Welch, e os lutadores. Dvalishvili levantou a questão mais uma vez na terça-feira, levando O’Malley a revidar.

Falando com A hora do MMA na quarta-feira, Sterling apoiou seu companheiro de equipe 100%, dizendo que Welch precisa ficar fora das coisas entre os lutadores.

“Merab é quem ele é, e se algo o incomoda ou algo o irrita, ele vai te chamar para isso”, disse Sterling. “Eu acho que era tudo o que ele estava fazendo, era deixar claro como ele se sentia. Tipo, cara, seu treinador é seu treinador, seu treinador não deveria se envolver em coisas assim e falar merda para os lutadores. Eu comentei isso, e Tim Welch, pela segunda vez, disse que ele não estava falando merda, mas há evidências que vimos, o que nos deixou irritados.

“Tipo, você é o treinador ou o lutador? Porque se você quer ser o lutador e começar a falar merda do mesmo jeito que o acampamento de Henry Cejudo estava falando, você faz as coisas um pouco diferentes quando interações estão envolvidas. Então eu simplesmente disse a ele, cara, nós não odiamos você nem nada, mas entenda seu lugar no jogo. Não estou dizendo isso para ser desrespeitoso ou esse cara durão, mas há consequências para as coisas que estão sendo ditas.

“Se você vai sentar aqui e falar merda, quando há uma briga de rua ou interação que ocorre, você agora é parte da bagunça. Então faça seu trabalho, certifique-se de que esses caras cheguem à briga e não seja o instigador porque você pode ser o único a ter sua cara [punched].”

Welch é um ex-lutador profissional que acumulou um recorde de 14-6 e é mais conhecido por competir na temporada 22 de O ultimo lutadoronde foi eliminado na rodada de entrada do show. Apesar de não atingir as alturas de Dvalishvili, Welch foi um peso leve durante sua carreira profissional, levando O’Malley a advertir Dvalishvili com “existem classes de peso por um motivo” durante sua altercação. Mas Sterling não dá crédito a isso.

“Eu sei que O’Malley está sentado aqui, ‘Eu queria que você lutasse com ele, há classes de peso por um motivo’, mas se quisermos falar de fatos, Tim Welch gostaria de poder fazer metade do que Merab e eu conseguimos”, disse Sterling. “Desejos. Então, classes de peso não são [all that matters]. Há uma diferença de habilidade entre nós três e acho que ele entende isso. Seja uma briga de rua, uma luta de gaiola, não importa. Não estou nem tentando levar para lá. Vamos apenas chamar pelo que é. Se você está tentando sentar lá e dizer: “Gostaria que você visse o que vai acontecer”, OK. Se seu treinador realmente gosta dessa vida, faça-o ficar de sapo e pular. É simples assim.

“Estamos tentando ser profissionais. Estamos tentando chegar à luta porque essa é a única maneira de pagarmos, mas se eles quiserem fazer algo diferente, podemos fazer algo diferente.”

Mas enquanto há muito drama borbulhando agora, Sterling insiste que não quer isso. Tudo o que Sterling quer é que seu amigo tenha a mesma oportunidade que ele deu a O’Malley um ano atrás. E se O’Malley e sua equipe puderem manter as coisas respeitosas na semana da luta, não deve haver problemas.

“Veremos como Merab está se sentindo, veremos o que realmente está sendo dito, se há má vontade ou animosidade por trás disso”, disse Sterling. “No final do dia, estamos todos perseguindo o mesmo sonho. Merab está tentando se tornar um campeão do UFC da mesma forma que dei uma oportunidade a Sean O’Malley. O’Malley tentou fazer todas essas coisas para evitar dar a Merab, o legítimo contendor, uma oportunidade e decidiu lutar contra ‘Chito’ [Marlon Vera] em vez disso. Então, há muitas coisas que nos irritam como competidores, como alguém que quer ser o melhor.

“Quando se trata da semana da luta, mostramos respeito sempre. Mas quando as pessoas tentam nos desrespeitar, saiba que vamos dizer algo. Acho que é só isso que importa.

“Espero que eles entrem na semana da luta e sejam respeitosos. Se tem alguém falando merda, são simplesmente Merab e O’Malley. Eu nem vou falar merda para O’Malley. Eu gosto do cara. Eu sempre gostei do cara. Eu acho que ele é um grande talento e eu só quero ver uma luta boa e justa.”

O UFC 306 acontecerá no dia 14 de setembro no The Sphere em Las Vegas.