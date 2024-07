All-Star 2024: Por que o sucesso de Paul Skenes é tão bom para o beisebol

ARLINGTON, Texas — Treze meses atrás, Paul Skenes ainda estava na faculdade, vencendo um campeonato nacional na LSU. Exatamente um ano atrás, ele garantiu sua vaga como a primeira escolha no draft da MLB e colocou seus olhos — e talento prodigioso — em chegar às grandes ligas o mais rápido que o Pittsburgh Pirates permitisse. Eles obedeceram em maio, e desde então tudo o que Skenes fez foi lançar melhor do que qualquer um na Major League Baseball.

Aos 22 anos, com apenas 11 aparições em sua carreira na liga principal, Skenes começou o All-Star Game da Liga Nacional na terça-feira à noite, apenas o quinto novato a fazê-lo. Tudo aconteceu tão rápido, e tanto quanto sua bola rápida de três dígitos e suas coisas incomuns fora da velocidade, a verdadeira coisa que tornou Skenes tão diferente, uma estrela imediata em um jogo que precisava deles: enquanto o redemoinho poderia ter feito alguém de menor estoque parecer bobo, Skenes encontrou calma e exibiu equilíbrio em meio ao caos.

Na terça-feira à noite, ele lançou 16 arremessos para um quem é quem dos jogadores da Liga Americana: Steven Kwan (média de rebatidas de 0,352), Gunnar Henderson (o melhor rebatedor jovem do jogo), Juan Soto (Picasso no bastão) e Aaron Judge (Aaron Judge). Ele induziu um pop-up, um tapper de volta para ele, um par de swings e misses antes de uma caminhada e um groundout suave no primeiro arremesso para a terceira base. Skenes deixou o jogo após uma entrada limpa, mas os resultados foram quase secundários a tudo o que os cercava. O entusiasmo nunca cessou, e Skenes correu em direção a ele, ansioso para provar que era justificado.

Ele deixou o 94º All-Star Game — uma vitória de 5-3 da American League — com a sensação de que nem sua juventude nem sua inexperiência serão um impedimento para sua excelência contínua. Cercado por companheiros de equipe com dezenas de aparições no All-Star entre eles, Skenes não era visto como alguém que simplesmente surfou na comoção para um aceno imerecido. Os veteranos do jogo viram substância e humildade e alguém que pode levar o jogo para um lugar melhor.

“A parte mais legal sobre isso é que eles são tão receptivos e me receberam de braços abertos no clube, e eles são super solidários, assistindo minha largada”, disse Skenes. “Foi muito legal. Definitivamente sinto que sou um deles.”

De Chris Sale a Tyler Glasnow, Logan Webb a Hunter Greene, os melhores arremessadores da NL reservaram um tempo para Skenes, respondendo perguntas e dando-lhe as boas-vindas à fraternidade dos melhores do jogo. O jogo All-Star é uma exibição, claro, mas ainda mais é uma oportunidade para os melhores jogadores de beisebol do mundo mostrarem o jogo em seu ápice: confrontos individuais entre rebatedor e arremessador, cada um mestre em sua arte, tontos para vencer.

Diante de uma audiência nacional testemunhando sua excelência pela primeira vez, Skenes saiu vitorioso contra alguns dos melhores do jogo. Embora tenha terminado sua partida de um inning sem um strikeout — Skenes entrou no jogo com 89 deles em 66,1 innings lançados — ele deixou seus colegas maravilhados.

“Ele estava na faculdade há um ano”, disse Webb, o vice-campeão do NL Cy Young na temporada passada. “Então é bem impressionante vê-lo fazer seu trabalho dia após dia. Hoje eu estava meio que brincando com ele. Eu basicamente disse, ‘Ei, por que você não senta aqui por alguns segundos?’ Porque ele estava indo para todo lugar. Mas ele é um cara incrível, incrível. E obviamente você vê as coisas dele lá em cima. É bem incrível.”

Skenes exibiu quase todo seu arsenal, lançando principalmente sua bola rápida de quatro costuras (99 a 100 mph) e splinker (o híbrido splitter-sinker que já é considerado o melhor arremesso do jogo), mas lançando um slider e uma bola curva para manter Soto, o melhor praticante na caixa do batedor, honesto. Ele disse que sentiu que estava à beira de desmaiar quando lançou uma bola rápida de primeiro arremesso para Kwan, mas ele se acomodou e parecia seu eu típico, alavancando seu corpo de 6 pés e 6 polegadas e 235 libras para lançar arremessos cuja qualidade raramente é vista no jogo.

Ele até recebeu elogios de Soto, que raramente dá crédito aos arremessadores. No primeiro arremesso do duelo, Skenes lançou um splinker de 94 mph no qual Soto errou com um swing de rara fraqueza. Depois de tirar dois arremessos da zona de strike — e encarar Skenes com seu patenteado Soto Shuffle — ele se preparou e arremessou outro splinker para igualar a contagem.

“É um arremesso muito bom”, disse Soto. “Eu o balancei duas vezes, então definitivamente estou tentando me acostumar e fazer uma boa rebatida.”

Ele fez, trabalhando uma caminhada e trazendo Judge para o bastão. Soto prometeu antes do jogo chegar à base para que Skenes vs. Judge fosse uma realidade. O arremessador mais talentoso do beisebol contra o melhor rebatedor estava acontecendo no Globe Life Field, e embora as apostas não fossem tão altas quanto a rebatida final do World Baseball Classic de 2023 entre Shohei Ohtani e seu então companheiro de equipe Mike Trout, o burburinho que gerou por todo o estádio ilustrou um apelo semelhante.

Ao contrário do épico at-bat que terminou em um strikeout de contagem total de Trout para garantir o título do WBC para o Time Japão, Skenes-Judge começou e concluiu com uma bola rápida de 100 mph aterrada na terceira base para uma eliminação fácil. No entanto, todos os olhos estavam em dois dos leviatãs do jogo, e era o tipo de coisa que empolgava até mesmo os talentos mais proeminentes do beisebol.

“Era um ponto de vista bacana do bullpen para onde ele estava”, disse o canhoto de Detroit Tarik Skubal, também um dos melhores arremessadores do jogo, que estava se aquecendo antes de lançar o segundo inning. “O material — quero dizer, ele é um talento incrível. Ninguém vai questionar seu talento e o que ele possui, e ele trabalha duro. Acho que ele é ótimo para o jogo de beisebol.”

Qualquer um que duvide disso está errado. Apesar de todos os problemas da MLB em construir verdadeiras estrelas, aquelas cuja transcendência pode ajudar a trazer o beisebol de volta ao lugar de destaque que já teve no cenário esportivo nacional, a liga está passando por uma espécie de renascimento. Judge é um cara de boa-fé, e colocá-lo com Soto nas listras do New York Yankees foi um golpe para o beisebol. De sua matéria-prima (inigualável, pelo menos até o retorno de Jacob deGrom) a sua performance incrível (uma ERA de 1,90 nessas 11 partidas) a seu perfil social (sua namorada é a ginasta da LSU e sensação da mídia social Livvy Dunne), Skenes se encaixa no perfil. E então há Ohtani, um astro mundial, algo que Skenes não tomou como garantido – particularmente depois que ele marcou um home run de três corridas no All-Star Game.

“Tentei aproveitar as três horas que tive em um time com ele porque isso provavelmente só vai acontecer uma vez por ano”, disse Skenes, que ficou no estádio para assistir ao resto do jogo após seu turno de trabalho. “Foi muito legal vê-lo fazer isso, muito legal vê-lo cuidar de seus negócios e conhecê-lo e tudo mais. Não conheço nenhum rebatedor que enfrentei que seja melhor do que ele na minha carreira. Então, poder dividir um banco de reservas com ele foi surreal.”

Além do braço direito, a maturidade e a inteligência de Skenes estavam em exibição durante toda a semana. Ele não tomou a oportunidade como garantida. Nada disso parece sobrecarregá-lo. Ele está vivendo uma vida encantada, certamente, e haverá solavancos na estrada, mas ele tem uma compreensão profunda de seu lugar no jogo e de seu papel em um esporte que ama.

“É legal”, disse Skenes, “trazer atenção para o jogo”.

Estavam todos nele esta semana, e assim como ele fez em pouco mais de dois meses nas grandes ligas, ele abraçou os olhares e os olhares, tirou fotos e deu autógrafos, desempenhou o papel que o jogo exige dele. É muito para qualquer um. É exponencialmente mais para alguém que está apenas começando sua carreira. Ao longo de 48 horas frenéticas, e em um inning no monte que ele possui, Paul Skenes mostrou algo.

Ele está pronto para isso. E ele pertence.