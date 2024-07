Almir Ferreira, ex-assessor de João Lucas, anuncia Apoio à Pré-candidatura de Ronaldo Lopes

Na manhã desta quarta-feira, 3 de julho, Ronaldo Lopes recebeu um apoio significativo à sua pré-candidatura. José Almir Ferreira, ex-assessor do vice-prefeito João Lucas, que atualmente se encontra na oposição, declarou seu apoio irrestrito à continuidade da gestão de Ronaldo Lopes.

A reunião, que também contou com a presença do pré-candidato a vereador Dannyel Oliveira, foi marcada por declarações de confiança e compromisso com o progresso contínuo da administração de Ronaldo Lopes. Almir Ferreira destacou a importância de dar continuidade aos projetos e iniciativas que têm beneficiado a população.

Este apoio reforça ainda mais a base política de Ronaldo Lopes, enfraquecendo a oposição, evidenciando assim a confiança e o reconhecimento do trabalho realizado durante sua gestão. A adesão de Almir Ferreira demonstra um movimento de união e fortalecimento em torno da candidatura de Ronaldo Lopes, visando a construção de um futuro ainda mais promissor para a cidade de Penedo.