Alonso não quer ser negociado e diz que está “super feliz por ser um Met”

ARLINGTON, Texas — O New York Mets ocupar uma vaga nos playoffs no intervalo do All-Star Game seria uma ideia ridícula seis semanas atrás, mas é onde o clube se encontra depois de passar de motivo de piada da liga em maio para gerar as melhores vibrações da liga em junho.

A reversão impressionante produziu um recorde de 49-46, bom para a terceira e última vaga de wild-card em uma Liga Nacional relativamente fraca. Também mudou as expectativas do time para o prazo de troca de 30 de julho de provável vendedor para provável comprador.

Por enquanto, pelo menos.

Pete Alonso, a única seleção All-Star do clube, insistiu na segunda-feira que as próximas duas semanas são cruciais para persuadir a diretoria a adicionar jogadores para uma corrida de pós-temporada. Alonso, um agente livre iminente, entende o que está em jogo melhor do que ninguém; ele sabe que pode ser um candidato a troca se o Mets tropeçar para fora do intervalo.

“Estou super feliz de ser um Met, super orgulhoso de ser um Met”, disse Alonso na segunda-feira no Globe Life Field antes de participar de seu quinto Home Run Derby. “E, novamente, tem sido simplesmente incrível. Eu adoraria ficar, e não quero ser negociado. Eu amo isso. É meu lar.”

Alonso, 29, é uma estrela local. Ele foi a escolha de segunda rodada do Mets vindo da Flórida em 2016. Três anos depois, ele rebateu 53 home runs, conquistou o prêmio de Novato do Ano da NL, foi nomeado All-Star e venceu o Home Run Derby.

Ele agora é quatro vezes All-Star e adorado pelos fãs. Mas ele vai chegar à agência livre neste inverno depois que ele e a organização não conseguiram chegar a um acordo sobre uma extensão de contrato antes desta temporada. Como resultado, Alonso entrou na temporada sabendo que o presidente de operações de beisebol do Mets, David Stearns, poderia escolher trocá-lo se a pós-temporada não fosse uma possibilidade real.

Chegar aos playoffs parecia uma fantasia quando quase tudo estava dando errado e o Mets estava com 24-35 em 2 de junho. Eles estão com 25-11 desde então, impulsionados por uma escalação repentinamente explosiva com Alonso no meio dela.

O Mets já abordou sua fraqueza mais gritante — o bullpen — ao adquirir o veterano destro Phil Maton na semana passada. O corpo de alívio continua sendo o departamento que mais precisa de atualizações. As próximas duas semanas determinarão o destino do Mets.

“Agora há muita coisa que pode acontecer [before the trade deadline] e o que quer que a diretoria e a propriedade decidam fazer, é prerrogativa deles”, disse Alonso. “Mas, para mim, meu trabalho é fazer tudo o que puder para ajudar a vencer jogos todos os dias.

“E eu amo essa organização. Eu amo essa cidade, então eu só quero fazer o melhor que eu puder todas as noites para os caras no clube e para os fãs.”