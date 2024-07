Aluna de escola da Prefeitura de Penedo se destaca no JEEP

Maria Jeniffer dos Santos Nogueira é aluna do 7º ano da Escola Municipal Cônego Teotônio Ribeiro, uma das unidades de ensino da Prefeitura de Penedo incluída no Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEEP), realizado em parceria com o Sebrae Alagoas.

O incentivo ao empreendedorismo de estudantes, com foco especial na orientação sobre educação financeira, foi bem aproveitado pela estudante que se destacou entre os demais colegas no aprendizado implantado em maio de 2023, com articulação das Secretarias Municipais de Educação e de Desenvolvimento Econômico.

Jennifer é filha de José Orlando Pinheiro Nogueira e Josilene Batista Santos, família que reside no povoado Murici, sendo parte da renda da casa obtida por meio do trabalho na roça.

O casal produz hortaliças, verduras, frutas e culturas tradicionais, como feijão verde, alimentos comercializados na Feira da Agricultura Familiar realizada semanalmente pela Prefeitura de Penedo, em dois locais diferentes, de forma revezada.

Junto com os pais, a estudante atende a clientela e o JEEP facilitou pra ela o entendimentos sobre o valor das mercadorias, o planejamento da produção e a negociação direta com o público consumidor.