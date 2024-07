Alvarez, do Manchester City, é nomeado para a seleção argentina nas Olimpíadas

O técnico Javier Mascherano incluiu quatro campeões da Copa do Mundo na convocação que ele anunciou na terça-feira para a seleção argentina nas Olimpíadas de Paris, no final deste verão.

O atacante do Manchester City Julián Álvarez e o veterano zagueiro do Benfica Nicolás Otamendi estavam entre esses nomes. Como esperado, Lionel Messi não estava, depois que a estrela do Inter Miami disse em junho que jogar nas Olimpíadas seria “demais” em um verão já movimentado.

Messi, que tem lutado contra lesões neste ano, agora está jogando a Copa América junto com Álvarez e Otamendi, com o objetivo de defender o título continental que a equipe conquistou em 2021. Essa vitória serviu de trampolim para a Argentina levantar a Copa do Mundo em 2022.

A superestrela de 37 anos ganhou a medalha de ouro olímpica em Pequim em 2008.

Mascherano, que ganhou a medalha de ouro olímpica como jogador em 2004 e 2008, adicionará o goleiro Gerónimo Rulli, Otamendi e Álvarez ao seu elenco após o término da Copa América. O meio-campista Claudio Echeverri, uma contratação recente do Manchester City do River Plate, também se juntará.

A Argentina jogará dois amistosos na França antes da abertura do torneio olímpico contra o Marrocos, em 24 de julho. Argentina e Marrocos estão no Grupo B, junto com Iraque e Ucrânia.

