Alvos de transferência do Euro 2024: Olmo, Williams, Guéhi, Costa

A Euro 2024 acabou, mas o verdadeiro impacto do torneio está apenas começando a ser sentido, já que os jogadores que impressionaram na Alemanha neste verão estarão no topo da lista de clubes interessados ​​em fazer uma transferência.

Embora as taxas de transferência sejam quase sempre infladas pelo desempenho de um jogador em um grande torneio, há algumas opções que podem estar disponíveis por uma pechincha. Aqui estão nove jogadores que impressionaram o suficiente para ganhar uma grande transferência nas próximas semanas.

Dani Olmo, AM, RB Leipzig/Espanha

Ele foi um dos melhores jogadores da Espanha, apesar de muitas vezes ter que se contentar com um papel de reserva, na Euro 2024. Fontes disseram à ESPN que Olmo tem uma cláusula de rescisão de € 60 milhões em seu contrato com o Leipzig que expira em 20 de julho, mas suas atuações na Alemanha garantiram que todos os grandes clubes estivessem interessados.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

O Manchester City foi cogitado e seu estilo parece se encaixar na maneira como eles jogam. Arsenal, Liverpool, Bayern de Munique e Chelsea também estão supostamente de olho nas coisas, enquanto o Barcelona adoraria trazê-lo de volta (ele era um produto juvenil da La Masia antes de se mudar para o Dinamo Zagreb em 2015), mas ainda não tem os fundos. Depois que 20 de julho passar, a mudança de Olmo custaria muito mais do que € 60 milhões, pois ele tem um contrato até 2027.

Xavi Simons, AM, Paris Saint-Germain/Holanda

Depois de uma ótima temporada emprestado ao RB Leipzig, onde marcou 10 gols e deu 15 assistências em 43 jogos em todas as competições, Simons agora parece incerto sobre continuar sua carreira em Paris. Dado que o PSG pagou cerca de € 12 milhões para ativar uma cláusula de renovar seu contrato com o PSV Eindhoven em 2023, o clube francês pode estar pronto para lucrar muito com qualquer acordo. O internacional holandês parece provável que fique na Alemanha com Leipzig ou Bayern de Munique, possivelmente em outro empréstimo, já que seu gol contra a Inglaterra nas semifinais da Euro 2024 provavelmente aumentou seu valor de transferência.

Nico Williams, FW, Athletic Club/Espanha

Nico Williams pode se juntar a Lamine Yamal no Barcelona se eles pagarem sua cláusula de rescisão de € 58 milhões. (Foto de Gokhan Balci/Anadolu via Getty Images)

O ponta voadora chamou a atenção com suas performances pela Espanha ao lado do talento geracional de Lamine Yamal que levou o time à glória. Williams, 21, assinou um novo contrato com o Athletic Club no ano passado, mas ele supostamente inclui uma cláusula de rescisão de € 58 milhões. O Barcelona está ansioso para juntá-lo ao Yamal de 16 anos nos próximos anos, com o presidente do clube Joan Laporte falando sobre o jogador, mas sua situação financeira pode abrir a porta para outros.

Khvicha Kvaratskhelia, FW, Nápoles/Geórgia

Como esperado, Kvaratskhelia foi um destaque na Geórgia; o que não era esperado era que a pequena nação chegasse às oitavas de final e conquistasse corações ao longo do caminho. O ponta do Napoli está ansioso para sair, de acordo com seu agente, Mamuka Jugeli, e seu pai, Badri, e seu sonho é se juntar ao Real Madrid. Isso pode não acontecer, pois qualquer transferência custaria mais de € 100 milhões, mas o PSG quer que ele substitua Kylian Mbappé, e o Liverpool também está interessado caso Mohamed Salah saia neste verão.

Também devemos mencionar o jovem goleiro da Geórgia, Giorgi Mamardashvili, e o atacante Georges Mikautadze. Mamardashvili, 23, se destacou no início e foi relacionado a uma transferência para o Newcastle. Mikautadze foi o artilheiro do torneio em um momento e, apesar do fato de que o jogador de 23 anos acabou de se juntar ao Metz, da Ligue 2, vindo do Ajax por € 13 milhões após um período de empréstimo bem-sucedido, ele parece pronto para se mudar para o Lyon.

jogar 1:06 Leboeuf elogia a vitória “merecida” da Inglaterra Frank Leboeuf diz que a Inglaterra fez o que ele chama de melhor jogo dos Três Leões até agora.

Marc Guéhi, zagueiro, Crystal Palace/Inglaterra

Tendo já permitido que o meio-campista Michael Olise se transferisse para o Bayern de Munique por € 60 milhões, o Crystal Palace pode ter alguns problemas em mãos neste verão, já que o atacante Eberechi Eze e o meio-campista Adam Wharton também estão no radar de vários clubes importantes após fazerem parte do time da Inglaterra. No entanto, Guéhi é quem está atraindo mais atenção e tem sido relacionado ao Arsenal, Man United e Liverpool devido à sua versatilidade e capacidade de se destacar por seu país quando eles mais precisavam dele.

Diogo Costa, GK, FC Porto/Portugal

Com apenas um punhado de jovens goleiros de classe mundial por perto, Costa saltou para o topo de muitas listas de finalistas após um torneio impressionante para Portugal. O Porto está aberto a uma saída (como está com todas as suas estrelas), mas uma taxa de € 75 milhões pode ser um pouco desanimadora para times como Real Madrid e Man United. O jogador de 24 anos lutou um pouco sob pressão no início de sua carreira, mas parece ter consolidado seu lugar como uma das melhores opções nº 1 ao redor.

Riccardo Calafiori, CB, Bolonha/Itália

O Arsenal está interessado em contratar Riccardo Calafiori por cerca de € 50 milhões. Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images

O Bologna contratou o zagueiro do FC Basel no verão passado por apenas € 5 milhões, mas pode negociá-lo por 10 vezes esse valor (embora haja relatos de que o Basel deva 50% de qualquer taxa). O jogador de 22 anos se destacou pelo seu clube na defesa de três homens na temporada passada e recebeu ótimas críticas por suas atuações pela Itália, apesar da eliminação do atual campeão para a Suíça nas oitavas de final. Calafiori está em negociações com o Arsenal sobre uma transferência — com o técnico Mikel Arteta supostamente interessado em usá-lo como lateral-esquerdo invertido — mas Chelsea, Bayer Leverkusen e Paris Saint-Germain também foram cogitados.

O Bologna também pode receber ofertas para contratar o meio-campista suíço Michel Aebischer, depois de algumas ótimas atuações por seu país.

Ferdi Kadioğlu, LB, Fenerbahçe/Turquia

Embora não receba os mesmos holofotes que seus companheiros de equipe da Turquia, Arda Güler ou Kenan Yildiz, Kadioğlu foi um dos jogadores de destaque do time em sua corrida para as quartas de final. Uma centelha criativa para seu país, ele cria chances, enfrenta oponentes, mas também é diligente no lado defensivo de seu jogo e faz muitos tackles também. Man United e Arsenal são os últimos clubes a supostamente mostrar interesse, dada a necessidade de se fortalecerem nessa posição.

Dennis Man, FW, Parma/Romênia

O Parma sabe tudo sobre o que o Man pode fazer, já que ele os ajudou a voltar para a Série A com 11 gols e seis assistências em 32 partidas da liga na temporada passada. Mas agora o jogador de 25 anos chamou a atenção em um palco maior, já que suas performances impressionantes pela Romênia durante a Euro 2024 viram ligações com Barcelona, ​​Dortmund e clubes da Premier League. Com seu contrato atual expirando em 2025, o Man estenderá seus termos, mas uma grande taxa pode ser demais para o Parma resistir.