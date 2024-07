Amad Diallo, do Manchester United, espera ter um papel importante nesta temporada

LOS ANGELES — Amad Diallo espera “coisas boas” nesta temporada após revelar “conversas positivas” com o técnico Erik ten Hag sobre suas perspectivas de garantir uma vaga no time principal.

Amad ficou restrito a apenas 12 aparições na temporada passada após sofrer uma lesão no joelho durante a turnê de verão da temporada passada.

O jogador de 22 anos também teve dificuldades para vencer Ten Hag até o gol da vitória na prorrogação contra o Liverpool na FA Cup em março.

Ele já marcou em um amistoso contra o Rangers neste verão e, falando sobre a turnê de pré-temporada do clube pelos EUA, ele diz que tem esperança de desempenhar um papel fundamental quando a nova temporada começar.

“Tivemos uma conversa, uma conversa positiva, e ele me disse coisas boas”, disse Amad em uma entrevista coletiva na UCLA na terça-feira.

“Eu acredito no treinador. Na temporada passada eu não joguei muito, mas acho que terei coisas boas nesta temporada.

“O gerente, todo mundo acha que é um cara legal. Eu falo com ele e ele me passa muita confiança.”

Amad marcou na vitória do Man United sobre o Rangers na pré-temporada no início deste mês. Alan Harvey/Grupo SNS via Getty Images

Amad jogou apenas 21 vezes pelo United desde sua transferência de £ 33 milhões da Atalanta em 2020. Ele passou por empréstimos no Sunderland e no Rangers durante sua passagem pelo Old Trafford e o marfinense diz que está pronto para seguir em frente.

“Acho que todo mundo quer jogar”, acrescentou.

“É por isso que no treinamento você precisa colocar tudo para lutar e começar no XI. Temos um bom time, bons jogadores, então o último é o técnico que decide quem está em campo e quem está no banco. Você precisa estar pronto e todos são importantes no time.”

Amad entrou no último ano de seu contrato com o United, embora o clube tenha a opção de estendê-lo por mais um ano, até 2026.

O clube deve avaliar seu futuro em janeiro e o atacante insiste que gostaria de ficar.

“Estou muito feliz aqui”, disse ele.

“Acho que todos estão felizes comigo porque eu sorrio com todos, boa energia. Por que não ficar aqui a vida toda?”