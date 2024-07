Amber Rose arrasa na RNC, explica a história de fundo do apoio a Trump

A modelo e influenciadora de mídia social – que já namorou Kanye West – esteve no centro das atenções na noite de segunda-feira em Milwaukee, onde foi uma das principais palestrantes da noite # 1… e ela certamente aproveitou sua oportunidade e entregou uma mensagem convincente.

“Não sou político e não quero ser, mas me importo com a verdade, e a verdade é que a mídia mentiu para nós sobre Donald Trump. acreditei nessas mentiras, então estou aqui para… pic.twitter.com/MUGxhSP0wj

AR entrou na história de como ela apoiou Trump e se tornou republicana – e a maneira como ela conta isso… tudo tem a ver com ela desafiando seu pai, um apoiador do DT.

Ouça a anedota – Amber diz que descobriu que seu pai apoiava Trump e rejeitou veementemente isso… isto é, até que ele a desafiou a provar todas as coisas que ela estava dizendo sobre o cara, incluindo a noção de que ele é racista/preconceituoso, etc. … e ela tentou.

Amber diz que entrou na toca do coelho MAGA – estudando os comícios de Trump e conversando com usuários de chapéu vermelho… e ao longo do caminho, ela diz que percebeu tudo o que pensava saber sobre Trump que besteirarotulando-os como mentiras de esquerda promovidas pela grande mídia.