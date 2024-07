América contrata Guerrero, campeão da Copa do Mundo, do Manchester United

A campeã da Copa do Mundo Irene Guerrero deixou o Manchester United após apenas uma temporada para se juntar ao América Femenil, da Liga MX, em um acordo permanente, confirmaram os clubes na quinta-feira.

A meio-campista espanhola se juntou ao time de Marc Skinner vindo do Atlético de Madrid após a campanha vitoriosa da La Roja na Copa do Mundo de 2023. Ela fez sua estreia contra o Everton em outubro, mas sofreu uma lesão no joelho logo depois, o que a deixou fora da primeira parte da campanha do United na Super Liga Feminina (WSL).

A jogadora de 27 anos lutou para entrar no time de Skinner após retornar de uma lesão, limitando-a a apenas sete aparições no total, sem nenhuma partida como titular. Ela fez três aparições na WSL saindo do banco.

Irene Guerrero deixa o Man United após uma única temporada. Getty

“Não ter a oportunidade de mostrar do que sou capaz, apesar de trabalhar duro e ser profissional todos os dias, me ensinou a ajudar meus companheiros de outra perspectiva”, escreveu Guerrero em uma publicação no ‘X’.

“É triste ter que me separar, mas sinto que é uma mudança necessária tanto profissionalmente quanto esportivamente para poder aproveitar novamente o que me apaixona.”

O United terminou a liga em quinto, sua pior colocação desde que conquistou a promoção para a WSL em 2019.

No mês passado, o clube anunciou a saída da companheira de seleção de Guerrero, Lucia Garica, que também se mudou para o México, juntando-se ao atual campeão Monterrey.

A goleira da Inglaterra Mary Earps e a capitã Katie Zelem também deixaram o clube, com a primeira ingressando no Paris Saint-Germain, da França.