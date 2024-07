Americana Lee Kiefer conquista 2ª medalha de ouro olímpica na esgrima de florete feminino

PARIS — Lee Kiefer ganhou medalhas de ouro consecutivas na esgrima com florete e sua companheira de equipe Lauren Scruggs levou a prata no domingo para fazer história como a primeira esgrimista negra a ganhar uma medalha olímpica em um evento individual feminino pelos Estados Unidos.

Kiefer venceu por 15-6 na final contra Scruggs e comemorou fazendo piruetas alegremente na pista. Saber que o hino dos EUA tocaria depois da final não importa o que acontecesse “tirou a pressão”, disse Kiefer.

A multidão barulhenta no cavernoso Grand Palais contrastava enormemente com o local silencioso e vazio em Chiba, no Japão, onde Kiefer ganhou seu primeiro ouro olímpico há três anos, sob as restrições da pandemia.

Kiefer dedicou sua vitória a Buckie Leach, que a treinou para o ouro em Tóquio, mas morreu 20 dias depois em um acidente de moto. “Ele ficaria tão feliz por mim”, ela disse. “Esta é para ele. Eu até tenho uma foto dele na minha parede na vila.”

A medalha de ouro de Kiefer é a quinta em um evento individual para uma esgrimista dos EUA. Ela segue Mariel Zagunis em 2004 e 2008 como as únicas esgrimistas americanas a ganhar ouro no mesmo evento duas vezes.

“Mariel, que fez isso antes de mim, tem me apoiado e sido uma pessoa muito importante para que eu continuasse me sentindo importante, vista e fortalecida nos últimos anos, então eu realmente quero agradecê-la por ser essa pessoa”, disse Kiefer.

Não havia uma final totalmente americana em um evento olímpico de esgrima desde 2008, quando Zagunis derrotou Sada Jacobson no sabre como parte de uma varredura do pódio americano. Antes disso, a última vez que isso aconteceu foi em 1904.

“Estou definitivamente mais feliz do que decepcionado”, disse Scruggs. “Acho que foi chocante para mim estar aqui em primeiro lugar, então acho que nem tive tempo de processar a derrota, para ser honesto. Simplesmente chocante e super grato.”

Continua a rápida ascensão de Scruggs ao topo da esgrima mundial, um estudante de Harvard de 21 anos do Queens, Nova York.

“Talvez dois anos atrás, eu realmente pensei que poderia entrar no time, até que no ano passado, eu entrei para meu primeiro time sênior”, ela disse. “Então, vir aqui e ganhar uma medalha é simplesmente insano.”

Scruggs disse que quer inspirar jovens esgrimistas negros e mostrar “que eles têm um lugar no esporte”.

Kiefer faz parte de um casal de atletas olímpicos condecorados.

O marido de Kiefer, Gerek Meinhardt, é um medalhista de bronze olímpico duas vezes no florete masculino que competirá em dois eventos em Paris. Kiefer e Meinhardt são estudantes de medicina na Universidade de Kentucky que tiraram uma licença dos estudos para perseguir seus sonhos olímpicos.

Questionada sobre seu futuro, Kiefer relembrou os eventos restantes dela e de Meinhardt em Paris. “É até onde estamos pensando por enquanto”, ela disse.

Eleanor Harvey se tornou a primeira canadense a ganhar uma medalha olímpica de esgrima ao derrotar Alice Volpi, da Itália, por 15 a 12, na disputa pelo bronze.

Também no domingo, o japonês Koki Kano derrotou o francês Yannick Borel por 15-9 pela medalha de ouro da espada masculina. Foi o primeiro ouro do Japão em um evento individual de esgrima olímpica.

A multidão barulhenta da casa teve que se contentar com a prata pelo segundo dia consecutivo depois que Auriane Mallo-Breton perdeu na final feminina de espada no sábado.

Mohamed Elsayed conquistou o bronze para o Egito por 8 a 7 na prorrogação contra o húngaro Tibor Andrasfi.