Ana Navarro compartilha foto de Melania Trump nua e defende a vice-presidente Kamala Harris

O co-apresentador do ‘View’ acaba de postar uma foto antiga de Melania na GQ, mostrando a ex-primeira-dama nua – todos os produtos são cobertos por um tapete de pele – mas Melania está usando apenas joias e está acorrentada a uma pasta dentro Donald Trump O jato particular de.

Ana não para por aí… ela diz que nunca viu fotos nuas de Kamala ou de seu marido, Doug Emhoff e afirma: “Kamala nunca festejou com predadores sexuais”.

A referência aqui é a fotos antigas que mostram Donald e Melania com pedófilos acusados Jeffrey Epstein e seu associado, Ghislaine Maxwell … com Ana incluindo uma imagem dos 4 juntos em seu post no IG.