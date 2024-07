Análise: Ataque a Trump reabre um capítulo assustador na política americana

CNN

A tentativa de assassinato de Donald Trump, que abre um novo capítulo sombrio na maldita história de violência política dos Estados Unidos, abalou uma nação já profundamente alienada durante um dos períodos mais tensos de sua história moderna.

Ter como alvo um ex-presidente em um comício de campanha poucos dias antes de ele aceitar a nomeação republicana é, por definição, um ataque à democracia e ao direito de cada americano de escolher seus líderes.

O provável candidato do GOP estava no palco, com apoiadores como sempre atrás dele nas arquibancadas segurando cartazes e vestindo suas insígnias MAGA, quando tiros foram disparados. Ele estremeceu, então agarrou o lado do rosto e desapareceu atrás do pódio enquanto as pessoas começaram a gritar e a natureza surreal do que estava acontecendo começou a surgir.

O ex-presidente disse mais tarde que sentiu uma bala rasgar a pele de sua orelha, que sangrou enquanto ele era levado às pressas para fora da cena. Os tiros disparados por um atirador em um telhado fora do perímetro de seu comício em Butler, Pensilvânia, chegaram a uma fração de polegada de ser muito pior.

Uma fotografia de Evan Vucci da Associated Press de um Trump desafiador, mas vivo – com sangue na orelha e na bochecha, sendo levado às pressas para fora do palco por agentes do Serviço Secreto, punho erguido com uma bandeira americana ao fundo – tornou-se instantaneamente icônica. A imagem definirá uma era política tensa, quaisquer que sejam as consequências políticas até então desconhecidas de uma tarde ensolarada que se transformou em um pesadelo.

O estouro, estouro, estouro dos tiros e a visão de um líder político caindo no chão — com agentes do Serviço Secreto correndo para se jogar em cima dele para protegê-lo — despertaram graves traumas históricos.

Embora Trump não esteja atualmente servindo como presidente, seus ferimentos ressaltam a ameaça sempre presente que sempre paira sobre o cargo e aqueles que concorrem a ele – e especialmente para aqueles que o reivindicam. O presidente Joe Biden é o 46º presidente – e quatro de seus antecessores foram mortos enquanto estavam no cargo, mais recentemente John F. Kennedy em 1963. O fato de Trump ter sido atacado encerra um período de 40 anos em que muitos presumiram que a expertise do Serviço Secreto havia reduzido muito o potencial para tais ultrajes – e lançará uma sombra que durará anos.

A perseguição de Trump durante a campanha presidencial atraiu comparações ao assassinato do candidato democrata Robert F. Kennedy em 1968, um ano sangrento que também viu o assassinato do líder dos direitos civis Martin Luther King Jr. e violência na Convenção Nacional Democrata em Chicago, que sediará o mesmo evento este ano.

Mas a violência política não parou desde então. Em 2011, a então deputada Gabrielle Giffords, democrata do Arizona, ficou com danos cerebrais após levar um tiro na cabeça em um evento no qual seis pessoas foram mortas. Em 2017, um atirador abriu fogo em um treino de beisebol do Congresso Republicano, atirando no então líder da maioria na Câmara, Steve Scalise, e em outros três. A nação também ainda está processando o ataque ao Capitólio dos EUA por apoiadores de Trump em 6 de janeiro de 2021.

Um apoiador de Trump no comício, Joseph Meyn, viu o ex-presidente cair e notou o homem morto sendo atingido pelo canto do olho. Com uma eloquência notável dado o choque do que viu, ele disse a Alayna Treene da CNN que o ataque era um sintoma de um país consumido pela fúria política.

Testemunha descreve momento em que ocorreu tiroteio em comício de Trump

“Todo mundo parece muito bravo. Parece que há muita gente brava por aí. Não estou chocado que isso tenha acontecido. Estou chocado que eu estava sentado lá e isso aconteceu do meu lado”, ele disse. “É simplesmente horrível. Não deveríamos estar em um nível de discurso político neste país onde isso vai acontecer.”

“JFK, RFK, MLK … vocês (tiveram) uma tentativa (de) matar Reagan e agora vocês têm uma tentativa de assassinato de Trump. É ridículo. A política não deveria ser um jogo de soma zero onde alguém ganha tudo e perde tudo.”

Os acontecimentos chocantes de sábado adicionaram outro elemento político volátil a um ano eleitoral selvagem e imprevisível que viu recentemente Biden — o presidente mais velho da história — lutando para salvar sua nomeação após um desempenho desastroso no debate e a condenação de Trump, 78, por um júri de Nova York e suas promessas de travar um segundo mandato de “retribuição” se for reeleito.

A única reação inicial apropriada ao horror foi o alívio por um candidato à presidência ainda estar vivo e o luto pelo apoiador de Trump que foi morto enquanto exercia suas liberdades democráticas no comício.

A maioria dos líderes e atores políticos de ambos os lados rapidamente enviaram orações a Trump e pediram calma.

Biden, que passou dias tentando reforçar sua campanha, assumiu seu papel como chefe executivo da nação após saber do tiroteio enquanto estava na missa em Rehoboth Beach, Delaware. Ele divulgou uma declaração em papel e então falou à nação diante das câmeras.

“Não há lugar na América para esse tipo de violência – é doentio, é doentio, é uma das razões pelas quais temos que unir este país. Não podemos permitir que isso aconteça. Não podemos ser assim. Não podemos tolerar isso”, disse Biden.

Ele também disse que tentou falar com “Donald” por telefone e disse que o ex-presidente estava em um comício que “deveria ter sido possível realizar pacificamente, sem nenhum problema”. O presidente, que mais tarde conseguiu se conectar com seu antecessor, encerrou seu fim de semana em sua casa de praia mais cedo e retornou a Washington.

Dado o estado extremamente polarizado da política nos Estados Unidos, o choque inicial da tentativa de assassinato inevitavelmente causará sérias ramificações políticas.

Trump já era visto como um herói invencível por seus apoiadores e tratado com reverência quase sobrenatural em seus comícios. Sua imagem como um lutador que está constantemente sob ataque de seus inimigos agora estará ainda mais profundamente enraizada. Em um momento de autocontrole após ser atingido, o ex-presidente fez questão de criar um momento icônico de desafio – levantando o punho e gritando “lute, lute” para sua multidão – olhando diretamente para o banco de câmeras de televisão em um riser.

As imagens ficarão na história e enriquecerão a mitologia de Trump tão certamente quanto a foto de sua ficha policial na prisão de Atlanta e a filmagem de seu retorno à Casa Branca em 2020, após vencer uma grave infecção por Covid-19.

Também pode haver implicações imprevisíveis para uma campanha eleitoral na qual Trump estava liderando Biden – mesmo antes de a campanha do presidente entrar em queda livre com seu desempenho desastroso no debate. E a atmosfera em torno da Convenção Nacional Republicana em Milwaukee esta semana será ainda mais intensa.

Já no sábado, houve pedidos de investigação sobre como um atirador — fora do perímetro de segurança do comício — conseguiu colocar Trump na mira em uma falha enorme de segurança que durará meses e terá implicações para todos os futuros eventos presidenciais e de campanha.

Vídeo parece mostrar suposto atirador de Trump em um telhado

Muitos políticos de ambos os lados do corredor já estão lamentando o calor da retórica política – depois de mais uma indicação assustadora do que ela pode produzir em uma nação na qual armas são tão facilmente acessadas. Resta saber se o choque dos eventos de sábado, que poderiam ter sido muito piores, fará algo para domar uma cultura política tóxica na qual Trump é um participante entusiasmado.

Em uma das reações mais pungentes, Giffords disse em uma declaração: “A violência política é aterrorizante. Eu sei.” Ela acrescentou: “Estou guardando o ex-presidente Trump e todos aqueles afetados pelo ato indefensável de violência de hoje em meu coração. A violência política não é americana e nunca é aceitável – nunca.”

Infelizmente, a história sugere que a violência, embora indefensável, também é uma cicatriz essencial na política americana.