Análise do jogo Arsenal 1-1 Bournemouth (24 de julho de 2024)

O Arsenal começou a pré-temporada com uma vitória nos pênaltis sobre o Bournemouth na quarta-feira à noite em Carson, Califórnia, depois que a partida terminou empatada em 1 a 1.

Fabio Vieira colocou o Arsenal na frente aos 18 minutos no Dignity Health Sports Park, casa do LA Galaxy, da MLS, marcando com assistência de Reiss Nelson.

O time de Mikel Arteta manteve a pequena vantagem contra o Bournemouth durante boa parte do segundo tempo, mas sofreu o empate quando o chute de Antoine Semenyo de dentro da área desviou feio e passou por cima da cabeça do goleiro Karl Hein.

Com o jogo empatado após 90 minutos, os dois times foram para os pênaltis, com o Arsenal superando o outro time da Premier League no sexto pênalti.

O Arsenal continua sua turnê pelos EUA com um amistoso contra o Manchester United no sábado em Los Angeles antes de enfrentar o Liverpool na Filadélfia em 31 de julho.