Análise do jogo Arsenal 2-1 Man United (27 de julho de 2024)

INGLEWOOD, Califórnia — O Manchester United sofreu um golpe duplo durante o amistoso contra o Arsenal, com Rasmus Højlund e Leny Yoro sendo forçados a sair por lesões.

Højlund e Yoro foram substituídos no primeiro tempo quando o Arsenal venceu o United por 2 a 1 diante de 62.486 torcedores no Estádio SoFi.

É a última coisa que o técnico Erik ten Hag gostaria de ver depois que a temporada passada foi marcada por problemas de lesões que contribuíram para o oitavo lugar na Premier League.

Højlund, que marcou o primeiro gol do United, durou apenas 13 minutos antes de sofrer o que parecia ser um problema muscular.

O atacante, que jogou sua primeira partida de pré-temporada após competir na Euro 2024 com a Dinamarca, conseguiu sair do campo, mas foi direto para o túnel.

Yoro, uma contratação de verão de £ 52 milhões do Lille, foi o próximo a se machucar e foi substituído no meio do primeiro tempo. O jovem de 18 anos estava visivelmente mancando enquanto se dirigia para o vestiário.

Outro zagueiro, Victor Lindelöf, perdeu o jogo devido a uma lesão, depois de também perder a vitória sobre o Rangers antes da turnê pelos EUA.

Os crescentes problemas de lesões do United surgiram apenas um dia depois de Ten Hag alertar que os problemas que afetaram a temporada passada poderiam se repetir.

“A lista de jogos e a carga sobre os jogadores são muito altas”, disse Ten Hag em uma entrevista coletiva na sexta-feira.

“Não somos o único time com tantas lesões. Em toda a Premier League, muitos times com muitas lesões. Não fomos nem os piores.

“O que tivemos foi azar, tivemos todos eles no final da temporada. A pressão sobre os jogadores é tão imensa e nesta temporada está piorando ainda mais por causa do novo formato na Europa. Vai acontecer [again].”

O gol de Højlund colocou o United na frente após 10 minutos contra o Arsenal, depois de ele ter defendido uma bola de Marcus Rashford pela esquerda.

Højlund superou Ayden Heaven, de 17 anos, e marcou entre as pernas do goleiro do Arsenal, Karl Hein.

Gabriel Jesus empatou aos 26 minutos, dando um toque em um cruzamento da esquerda. Depois que ambos os lados fizeram uma série de mudanças no segundo tempo, o substituto Gabriel Martinelli venceu para o Arsenal, cortando pela esquerda e vencendo André Onana com um chute rasteiro dentro do poste.