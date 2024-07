Análise do jogo Barcelona 2-2 Man City (30 de julho de 2024)

Manchester City e Barcelona empataram por 2 a 2 em Orlando na terça-feira, depois que o jogo foi adiado por mais de uma hora.

O pontapé inicial no Camping World Stadium foi adiado em 80 minutos por causa de um alerta de mau tempo. O primeiro jogo do City na turnê pelos Estados Unidos, uma derrota de 4 a 3 para o Celtic, também foi adiado por causa do mau tempo.

Quando o jogo finalmente começou, Erling Haaland pensou ter marcado nos primeiros 15 minutos, mas um chute após cruzamento de Oscar Bobb, que parecia ter cruzado a linha, não foi validado.

Em vez disso, foi o Barcelona que abriu o placar por meio de Pau Victor. Victor marcou sob pressão de Kalvin Phillips após ser colocado graças a um toque delicado de Marc Casadó.

O City empatou com Nico O’Reilly, de 19 anos, mas o Barcelona voltou a ficar na frente pouco antes do intervalo, quando Victor habilmente deixou a bola correr para Pablo Torre marcar.

Ambas as equipes fizeram mudanças no intervalo — Pep Guardiola retirou Haaland e Ederson — e o City empatou logo depois com Jack Grealish, após uma excelente corrida de Mateo Kovacic que começou na entrada da área do City.

Na disputa de pênaltis após a partida, Phillips estava entre os jogadores do City que perderam o pênalti, na vitória do Barcelona por 4 a 1.

O próximo jogo do City será contra o Chelsea, em Ohio, no sábado, enquanto o Barcelona enfrenta o rival da La Liga, o Real Madrid, em Nova Jersey.