Análise do jogo Celtic 4-1 Chelsea (27 de julho de 2024)

O Chelsea continua sem vencer em sua turnê de pré-temporada pelos Estados Unidos após uma derrota pesada por 4 a 1 para o Celtic na Universidade de Notre Dame, em Indiana, no sábado.

Após um empate por 2 a 2 com o Wrexham na quarta-feira, o Chelsea foi derrotado no estádio da famosa universidade no segundo jogo sob o comando do novo técnico Enzo Maresca.

O Celtic avançou para a vitória com dois gols em 15 minutos no primeiro tempo, com Matt O’Riley e Kyogo Furuhashi, antes de marcar dois gols rápidos no segundo tempo, graças aos gols de Luis Palma e Michael Johnston.

O’Riley encontrou a rede no 19º minuto com um remate de pé lateral passando por Robert Sánchez após ser encontrado sem marcação por Greg Taylor. O segundo golo do Celtic veio novamente de um movimento pela direita, desta vez Furuhashi saiu sozinho na área para desviar o cruzamento rasteiro de O’Riley de perto.

O ex-jovem do Barcelona Marc Guiu teve uma chance gloriosa de reduzir o déficit do Chelsea no início do segundo tempo, mas não conseguiu converter no rebote depois que o substituto do intervalo Raheem Sterling teve um chute defendido.

O Celtic então colocou o resultado fora de dúvida quando Palma foi presenteado com uma finalização simples após intensa pressão do time de Brendan Rodgers forçar um passe errado de Benoît Badiashile. Mais uma jogada desleixada do Chelsea permitiu que Johnston corresse atrás para adicionar um quarto.

O Chelsea teve que esperar até o minuto 89 para encontrar a rede, cortesia de um pênalti. Christopher Nkunku fez seu segundo gol da pré-temporada ao vencer o goleiro substituto Viljami Sinisalo — entrando no lugar do impressionante Kasper Schmeichel — depois que Sterling foi derrubado na área.

O Chelsea enfrentará o gigante mexicano América na quarta-feira em Atlanta. A temporada da Premier League começa em 18 de agosto contra o Manchester City.

O Celtic está mais adiantado em seus preparativos para a nova temporada, que começará com um confronto da Premier League escocesa contra o Kilmarnock em uma semana.