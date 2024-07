Análise do jogo Celtic 4-3 Man City (23 de julho de 2024)

O Manchester City perdeu por 4 a 3 para o Celtic no primeiro jogo de sua turnê de pré-temporada pelos EUA na terça-feira à noite.

Pep Guardiola escalou Erling Haaland e Jack Grealish para seu time, mas os campeões da Premier League foram derrotados pelos campeões da Escócia na Carolina do Norte.

O Celtic, que deu a estreia ao goleiro Kasper Schmeichel, aproveitou o fato de estar mais à frente na preparação da pré-temporada para sair na frente com um gol coletivo bem trabalhado, marcado por Nicolas-Gerrit Kuhn.

Oscar Bobb empatou para o City antes do Celtic marcar duas vezes no final do primeiro tempo, através de Kuhn e Kyogo Furuhashi, e levar o placar para 3 a 1 no intervalo.

O argentino Máximo Perrone saiu do banco para o City no intervalo e marcou um gol para o time de Guardiola poucos segundos depois do início do segundo tempo, após uma sequência positiva de Bobb.

Bobb conseguiu outra assistência ao cruzar para Haaland, que começou a noite como capitão, marcar de cabeça o terceiro gol do City no segundo poste, quando eles empataram brevemente antes do substituto Luis Palma marcar o sétimo gol do jogo e colocar o Celtic novamente na frente.

O City tem mais jogos nos EUA contra o Milan e o Barcelona, ​​enquanto o Celtic começa sua campanha na Premier League escocesa com um jogo em casa contra o Kilmarnock em 4 de agosto.