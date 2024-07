Análise do jogo Liverpool 1-0 Betis (26 de julho de 2024)

O Liverpool venceu o Real Betis por 1 a 0 no primeiro amistoso oficial de Arne Slot como treinador principal na sexta-feira, com o gol de Dominik Szoboszlai no primeiro tempo garantindo que a turnê de pré-temporada do clube pelos EUA começasse com uma vitória.

O internacional húngaro trocou uma jogada inteligente com Mohamed Salah aos 34 minutos antes de chutar no canto mais distante.

Slot aproveitou o jogo em Pittsburgh, Pensilvânia, para ver o máximo possível de seu time visitante, com 23 jogadores entrando em campo no Estádio Acrisure.

Trey Nyoni entrou como substituto de Curtis Jones no primeiro tempo, depois que o meio-campista inglês sofreu uma pancada, o que foi a única preocupação do novo técnico no jogo.

Nyoni, de 17 anos, impressionou com sua participação especial, desempenhando um papel na preparação para o gol decisivo, enquanto Ben Doak e Connor Bradley também brilharam.

O Liverpool enfrenta o Arsenal na Filadélfia na quarta-feira antes de encerrar a turnê pelos EUA contra o Manchester United na Carolina do Sul no sábado.