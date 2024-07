Análise do jogo Man United 2-0 Rangers (20 de julho de 2024)

O novo contratado Leny Yoro fez sua primeira aparição pelo Manchester United na vitória por 2 a 0 sobre o Rangers na pré-temporada no sábado.

O jovem de 18 anos foi jogado direto na escalação inicial, apenas alguns dias após sua transferência de € 62 milhões (US$ 67,6 milhões) do Lille. Jadon Sancho também começou pelo United no que foi sua primeira partida pelo clube desde que voltou de seu período de empréstimo no Borussia Dortmund.

“Para mim, foi incrível”, ele disse à MUTV após o jogo. “Foi um jogo muito bom do time. Estou feliz com meu desempenho e espero que continuemos assim.”

Erik ten Hag escalou uma série de jogadores regulares do primeiro time em Murrayfield, incluindo André Onana, Aaron Wan-Bissaka, Jonny Evans, Casemiro, Mason Mount e Amad. Antony, Victor Lindelöf e Marcus Rashford ficaram de fora com pequenos problemas.

Amad deu a liderança ao United no primeiro tempo, com uma finalização de pé esquerdo no canto inferior.

“Temos que ver Amad de uma maneira diferente, é claro que ele ainda é jovem, mas não é mais inexperiente”, disse Ten Hag à MUTV depois.

“Na temporada passada ele teve um momento ruim com lesões graves, mas antes disso ele estava no Championship e teve uma ótima temporada. E no final da temporada passada, ele teve um momento muito bom no nosso time principal e jogou algumas boas partidas. Agora, para esta temporada, este tem que ser o ano.”

Leny Yoro impressionou em sua estreia pelo Manchester United em Murrayfield.

Ten Hag optou por substituir todos os 10 jogadores de campo no intervalo, trazendo uma série de jogadores da academia para o segundo tempo. Foi um deles — Joe Hugill — que dobrou a liderança do United com um poderoso ataque aos 70 minutos.

Foi a primeira vitória do United na pré-temporada, após a derrota por 1 a 0 para o Rosenberg na segunda-feira.

“Quero vencer todos os jogos, então fiquei muito decepcionado na segunda-feira, especialmente com o desempenho e isso é ainda mais importante na pré-temporada — o desempenho”, acrescentou Ten Hag. “Você quer crescer e foi isso que vimos hoje.”

“Em comparação com segunda-feira — padrão baixo — hoje foi muito melhor, especialmente em perspectiva de agressividade, foi muito melhor. Estávamos muito mais na frente e era um time com ambos os lados, então foi agradável de assistir.”

O próximo passo do Manchester United será nos Estados Unidos para continuar a pré-temporada, e Ten Hag expressou satisfação pelo fato de o clube já ter feito duas contratações importantes: Yoro e o atacante holandês Joshua Zirkzee.

“É muito bom que também estejamos lá na frente, somos muito proativos, a liderança está fazendo um ótimo trabalho no momento”, disse ele. “É assim que queremos agir.

“Como United, somos altamente ambiciosos e você tem que estar na vanguarda e pronto para a temporada. Quanto mais cedo você contratar seus jogadores, mais você poderá trabalhar em seu time.”