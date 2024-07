Análise do jogo Miami 2-1 Charlotte (3 de julho de 2024)

Benjamin Cremaschi marcou um gol dramático ao deslizar na área no final da partida, enquanto o Inter Miami CF continuou avançando apesar de um elenco reduzido, derrotando o anfitrião Charlotte FC por 2 a 1 na noite de quarta-feira.

Robert Taylor fez o outro gol para Miami (14-3-5, 47 pontos), que venceu quatro partidas consecutivas — todas por 2-1. O goleiro do Inter Miami, Drake Callender, fez uma defesa.

Miami ficou sem a estrela Lionel Messi, que está com a Argentina para a Copa América, pela quarta partida consecutiva. Cremaschi marcou no minuto 86 para manter Miami dois pontos à frente de Cincinnati na classificação da Conferência Leste antes do encontro das equipes no sábado.

Patrick Agyemang marcou o gol do Charlotte (9-8-5, 32 pontos), e o goleiro Kristijan Kahlina fez duas defesas.

Kahlina fez uma defesa no minuto 73, depois que a bola quicou entre um grupo de jogadores e Diego Gómez deu um chute forte no gol.

No entanto, Kahlina não conseguiu impedir o gol da vitória. Cremaschi marcou seu terceiro gol do ano, mal se esticando para alcançar a bola e redirecioná-la para a rede. Ele foi armado pelo cruzamento de Julian Gressel.

Todos os gols de Cremaschi aconteceram em jogos fora de casa.

Taylor marcou seu quarto gol da temporada aos 30 minutos, quebrando uma sequência de cinco jogos sem marcar nem dar assistência.

A assistência de Jordi Alba veio em um passe perfeito do lado esquerdo da área, com Taylor esperando no meio da área para converter.

Agyemang, que ficou tão frustrado com a derrota no sábado em Houston que foi substituído na partida, empatou o Charlotte com o Miami no 41º minuto. Foi seu sexto gol na temporada, mas o primeiro em uma partida em casa desde 11 de maio.

Onze minutos depois, Agyemang tomou posse da bola com uma jogada inteligente na linha do meio-campo e controlou a bola no lado esquerdo até disparar um chute de dentro da área para o poste mais distante. Jere Uronen foi creditado com uma assistência.

Pouco depois de marcar o gol, Agyemang recebeu um cartão amarelo por uma falta dura. Então, nos acréscimos do segundo tempo, ele recebeu um cartão vermelho por conduta violenta.