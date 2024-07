Análise do jogo Miami 2-1 Chicago (20 de julho de 2024)

FORT LAUDERDALE, Flórida — O zagueiro Jordi Alba marcou dois minutos depois que Chicago empatou no segundo tempo e levou o Inter Miami à vitória por 2 a 1 sobre o Fire na noite de sábado.

O novato Matías Rojas marcou pela quarta vez nesta temporada para dar ao Inter Miami (16-4-5) uma vantagem de 1-0 no sexto minuto. Robert Taylor pegou sua quarta assistência e o zagueiro de 20 anos Tomás Avilés conseguiu sua primeira da temporada e a segunda de sua carreira de dois anos no gol. Foi a sétima partida como titular e a décima aparição da campanha para Rojas.

Miami estava novamente sem Lionel Messi após ele sofrer uma lesão ligamentar no tornozelo direito durante a vitória da Argentina sobre a Colômbia na final da Copa América. No entanto, Messi, usando uma chuteira no pé direito, estava presente no Chase Stadium e foi homenageado em campo antes do jogo após ganhar o 45º título de sua carreira.

“Hoje à noite celebramos algo que nunca vimos antes e possivelmente nunca mais veremos”, disse o proprietário-gerente do Miami, Jorge Mas, ao se dirigir à multidão. “Hoje à noite celebramos um grande marco do nosso capitão Leo Messi em se tornar o jogador de futebol que levantou mais troféus na história deste esporte.

“E tenho certeza de que ele não vai parar nos 45; esperamos que ele possa levantar muito mais no futuro.

“O que Lionel Messi tem como líder é que ele eleva todos ao seu redor e é um exemplo para os jovens jogadores da base do Inter Miami e um exemplo para o futuro, de liderança e de um homem que será capaz de continuar abrindo novos capítulos no futebol.”

Jordi Alba comemora o gol da vitória do Inter Miami sobre o Chicago Fire. Sam Navarro-USA TODAY Sports

O Chicago (6-12-7) estava atrás até que o zagueiro Rafael Czichos usou a terceira assistência de Gastón Giménez na temporada, aos 75 minutos, para marcar seu primeiro gol na temporada e o sexto em seus três anos na liga.

O empate durou até Alba marcar sem assistência com um chute de canhota do lado esquerdo da área aos 77 minutos. Foi o quarto gol de Alba nesta temporada e seu quinto em 22 partidas como titular e 27 aparições em suas duas temporadas com o clube.

Drake Callender terminou com quatro defesas no gol para o Inter Miami. Chris Brady defendeu sete chutes para o Fire. Callender precisou fazer apenas uma defesa para manter o Fire fora do placar no primeiro tempo. Brady fez quatro defesas no intervalo para manter Chicago perto.

O Chicago tirou o FC Cincinnati da primeira colocação na disputa pelo Supporters’ Shield com uma vitória por 1 a 0 fora de casa na quarta-feira.

O Inter Miami tem um histórico de 2-4-1 contra o Fire.

A liga entra em um hiato de um mês para a Leagues Cup. O Inter Miami, que lidera a liga com 53 pontos no intervalo, receberá o FC Cincinnati em 24 de agosto, quando o jogo for retomado. O Fire viajará para jogar contra o New York City FC em 24 de agosto.

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem.