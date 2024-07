Análise do jogo Miami 3-1 Toronto (17 de julho de 2024)

Federico Redondo marcou seu primeiro e segundo gols na MLS e deu assistência para outro, enquanto o Inter Miami CF, com poucos jogadores, conquistou uma impressionante vitória por 3 a 1 sobre o visitante Toronto FC na noite de quarta-feira.

Diego Gómez também marcou um gol e deu uma assistência, e Julian Gressel contribuiu com sua 13ª e 14ª assistências para subir para o segundo lugar na tabela de classificação da MLS — à frente do companheiro de equipe lesionado Lionel Messi.

Drake Callender fez três defesas e Miami (15-4-5, 50 pontos) venceu sua quinta partida em seis e voltou a superar o FC Cincinnati no topo da classificação da Conferência Leste e do Supporters’ Shield.

Cincinnati derrotou Miami por 6 a 1 no jogo anterior dos Herons, mas perdeu duas seguidas desde então, incluindo uma derrota por 1 a 0 na quarta-feira à noite em casa para o Chicago Fire FC.

Derrick Etienne Jr. descontou um gol no final para Toronto (8-14-3, 27 pontos), que perdeu sete de oito. O time do técnico do primeiro ano John Herdman começou a noite em oitavo lugar e na posse da primeira vaga de wild-card no Leste, mas não venceu em suas últimas sete partidas fora de casa na MLS, uma sequência que remonta ao final de abril.

Jogadores de Miami comemoram após marcar um gol contra Toronto na MLS.

As cinco vitórias de Miami em seis jogos aconteceram sem Messi, que atuou pela Argentina durante a conquista do título da Copa América e sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo na final da Copa no domingo, o que o deixará fora por tempo indeterminado.

Na quarta-feira, o meio-campista Sergio Busquets também estava ausente devido a uma suspensão por cartão vermelho. E o zagueiro Serhiy Kryvtsov saiu com uma lesão no 35º minuto.

Toronto começou como o time mais próximo da força máxima, com Lorenzo Insigne correndo na primeira chance clara do jogo aos 17 minutos e Deandre Kerr desperdiçou um trabalho de preparação maravilhoso de Federico Bernardeschi aos 27.

Os Reds foram punidos 16 minutos depois, quando Redondo viu Gomez com um passe longo do meio-campo. Gomez angulou sua corrida para permanecer em posição, então fez um forte remate através do goleiro Sean Johnson.

Redondo fez 2 a 0 aos 53 minutos, quando recebeu um saque forte de Gressel na direita e cabeceou com força no canto superior esquerdo.

O segundo gol e o terceiro do Miami aconteceram seis minutos depois, em outro cruzamento de Gressel pela direita, mas foi Gomez quem fez o passe final.