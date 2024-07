Análise do jogo Rosenborg 1-0 Man United (15 de julho de 2024)

O Manchester United começou cambaleando com uma derrota por 1 a 0 em seu primeiro jogo da pré-temporada contra o time norueguês do Rosenborg na segunda-feira em Trondheim, Noruega.

Com o jogo aparentemente caminhando para um empate sem gols, o anfitrião Noah Holm marcou do meio da área no último chute do jogo e deu a vitória ao Rosenborg.

Com vários jogadores ainda sem retornar ao time após a Eurocopa e a Copa América deste verão — ambas encerradas no domingo — Erik ten Hag escalou um time jovem ao lado de jogadores regulares do clube como Marcus Rashford, Casemiro, Mason Mount e Aaron Wan-Bissaka.

O goleiro tcheco Radek Vítek foi talvez o homem da partida para os visitantes, realizando uma série de defesas para manter o Rosenborg fora do placar até o gol da vitória de Holm, que deixou o United superado em chutes por 22 a 5.

O United vem de uma temporada historicamente ruim de 2023-24, na qual sofreu 58 gols e terminou em oitavo lugar na Premier League.

A equipe de Ten Hag continua os preparativos da pré-temporada com um amistoso contra o Rangers em Edimburgo, Escócia, em 20 de julho, antes de embarcar em uma turnê pelos EUA, incluindo dois jogos no final de julho na Califórnia, contra o Arsenal no Estádio SoFi de Inglewood e o Real Betis no Estádio Snapdragon em San Diego.

Após retornar à Inglaterra, o United receberá o Liverpool em uma partida de aquecimento final no Old Trafford em 3 de agosto e então começará sua temporada na Community Shield contra o Manchester City em 10 de agosto. Sua campanha na Premier League começa em 16 de agosto com um jogo em casa contra o Fulham.