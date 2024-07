Análise do jogo Wrexham 1-1 Bournemouth (20 de julho de 2024)

O Wrexham começou sua turnê de pré-temporada pela costa oeste da América do Norte com um empate por 1 a 1 contra o Bournemouth, da Premier League, em Santa Barbara, Califórnia, no sábado.

Diante de uma multidão lotada no Harder Stadium, no campus da Universidade da Califórnia, em Santa Barbara, o Wrexham abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, quando o zagueiro do Bournemouth, James Hill, cabeceou um escanteio para dentro da própria rede.

Mas o Bournemouth voltou forte no segundo tempo, após seis trocas no intervalo, e empatou aos 53 minutos, quando um dos seus substitutos, Marcos Senesi, marcou de cabeça à queima-roupa.

Tendo resistido a mais pressão pesada, Wrexham voltou à partida após fazer um conjunto completo de 11 mudanças no meio do segundo período. O time de Phil Parkinson ainda teve chances de retomar a liderança e reivindicar uma vitória notável na pré-temporada.

Um empate ainda era um resultado impressionante para o Wrexham contra um time duas divisões acima deles. Foi há apenas duas temporadas que quatro divisões separaram os times, antes que o Wrexham garantisse promoções consecutivas para subir para a League One.

O Wrexham também ficou sem o artilheiro da temporada passada, Paul Mullin, depois que ele passou por uma pequena cirurgia na coluna em junho. Eles foram, no entanto, aplaudidos por metade de sua dupla de donos de Hollywood, Rob McElhenney.

O Bournemouth também teve algumas estrelas presentes, com o proprietário minoritário Michael B. Jordan assistindo da lateral do campo enquanto os Cherries jogavam com as novas camisas que ele ajudou a criar.

Também fora de campo estava o jogador da seleção dos Estados Unidos Tyler Adams, depois que o técnico Andoni Iraola revelou na sexta-feira que o meio-campista passou por uma cirurgia nas costas após a eliminação da seleção dos EUA na Copa América e perderá o início da temporada do Bournemouth na Premier League.

O Wrexham jogará em seguida contra o Chelsea em Santa Clara, Califórnia, na quarta-feira, antes de concluir sua turnê em Vancouver, a cidade natal de seu outro dono famoso, Ryan Reynolds, contra o Whitecaps da MLS. O clube galês começa sua temporada na League One em 10 de agosto contra o Wycombe Wanderers.