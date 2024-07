Análise do jogo Wrexham 4-1 Vancouver (27 de julho de 2024)

O Wrexham encerrou sua turnê pela costa oeste da América do Norte invicto após vencer o Vancouver Whitecaps, da MLS, por 4 a 1, na cidade canadense no sábado.

Depois de registrar empates altamente confiáveis ​​com os clubes da Premier League Chelsea e Bournemouth, na Califórnia, o time da League One conseguiu a primeira vitória da turnê diante do famoso proprietário Ryan Reynolds, que estava assistindo em sua cidade natal.

O contratado de verão Sebastian Revan marcou o primeiro gol do Wrexham aos 30 minutos, mas Vancouver empatou 10 minutos após o intervalo com um impressionante chute de longe de Giuseppe Bovalina com o pé esquerdo.

Sebastian Revan comemora o primeiro gol do Wrexham contra Vancouver. Ethan Cairns/Getty Images

No entanto, o placar não ficou empatado por muito tempo. O clube galês voltou à frente por meio do internacional irlandês James McClean aos 68 minutos. O Wrexham então adicionou um brilho impressionante ao placar com mais gols de Elliot Lee e Jordan Davies antes do apito final.

O Wrexham agora voltará para casa para um último amistoso contra o Fleetwood Town dentro de uma semana, antes de começar sua primeira temporada de volta à terceira divisão da Inglaterra em 19 anos contra o Wycombe em 10 de agosto.

Os Whitecaps entrarão em ação novamente contra o LAFC na Copa da Liga na terça-feira.