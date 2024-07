Andrei Arlovski pensou que seria ‘um bebê chorão’ após o UFC 303 e planeja continuar lutando até os 48 anos

Andrei Arlovski ainda não terminou.

No UFC 303, Arlovski lutou pela última vez no UFC, perdendo por decisão dividida para Martin Buday. A luta foi a 42ª de Arlovski na promoção, a segunda de todos os tempos para Jim Miller, e só aumentou os vários recordes de peso pesado que Arlovski detém, incluindo lutas, tempo de luta e golpes significativos, entre outros. E indo para a luta, o ex-campeão dos pesos pesados ​​diz que sabia que seria sua última caminhada pela promoção.

“Eu sabia que seria minha última luta”, disse Arlovski em A hora do MMA. “O UFC propôs fazer algo, mas eu não queria porque meu capítulo no UFC está encerrado, mas definitivamente não na minha carreira no MMA. É por isso que decidi não fazer nada. E sim, foi a última luta [in the UFC].

“É por isso que eu não queria fazer nenhum vídeo de despedida ou algo assim. Mas eu aprecio a família do UFC, Dana [White]Caçador [Campbell]. [But] Não terminei de lutar. Terminei com o UFC, mas não terminei de lutar.”

Arlovski foi o último lutador ativo do UFC que competiu pela promoção antes da Zuffa LLC comprá-la em 2001. Fazendo sua estreia promocional no UFC 28 em 2000, Arlovski passou a maior parte dos próximos 24 anos sob a bandeira do UFC, exceto por um período de quatro anos competindo por uma variedade de promoções. É muito tempo para passar com uma empresa. Mesmo alguém tão estoico quanto “The Pitbull” não tinha certeza se conseguiria manter suas emoções sob controle no UFC 303.

“Seja honesto com você, pensei que seria como um bebê chorão, que choraria como uma vadiazinha”, disse Arlovski. “Mas a partir de hoje eu sento e este não é o fim da vida. Obviamente, passei a maior parte do tempo treinando e lutando no UFC, mas não assinei um novo contrato com o UFC, deixei o UFC, meu capítulo no UFC acabou, mas a vida não acabou.

“Então, como eu disse, estou muito animado e, na verdade, muito feliz com a forma como me segurei [my feelings] quando eu deixei o octógono no meu caminho de volta para o médico para verificar todas as coisas da luta. Isso foi bom.

“Claro, fiquei um pouco emocionado, e na verdade é engraçado, porque logo depois da luta voltamos para o hotel e a First Round Management me deu um belo presente, um belo anel com alguns diamantes e um logotipo de pitbull. … [Abe Kawa] fez um discurso e fiquei com lágrimas, não vou mentir, nos meus olhos.”

O que vem a seguir para Arlovski ainda é uma incógnita, embora o ex-campeão dos pesos pesados ​​insista que continuará lutando por mais alguns anos.

“Quero bater mais alguns recordes”, disse Arlovski. “Um, Bernard Hopkins, ele lutou aos 48 anos em sua última luta e foi um campeão. Ele venceu aquela luta. Obviamente, o tio Dana me ajudou a comprar uma casa nova, mas preciso pagar as contas. Tenho um bebê recém-nascido, então preciso fazer algo mais alguns anos.”

Hopkins na verdade continuou lutando até os 50 anos, até defendendo o título meio-pesado da IBF até os 49 anos, então aos 45, Arlovski ainda tem vários anos para alcançar “The Executioner”. E dado isso, também há sempre a possibilidade de que Arlovski ainda possa retornar ao UFC um dia. Ele certamente está deixando a porta aberta.

“Meu primeiro UFC foi o UFC 28, e eu realmente pensei que se — é sempre uma esperança, certo?” Arlovski disse. “Se eu conseguir outro contrato, adoraria que minha última luta no UFC fosse o UFC 328. 300 UFCs depois. Mas quem sabe? Veremos.”

Mas se isso não acontecer, Arlovski está satisfeito com o desenrolar de sua carreira no UFC e tem muito orgulho do que conquistou.

“Eu posso me chamar de um lutador de verdade, eu acho”, disse Arlovski. “Lutando 24 anos nos Estados Unidos e quase 20 anos na melhor organização… 20 anos na melhor liga. Ver como era no começo até agora, é tipo, uau.”

Arlovski encerra sua carreira no UFC com um cartel de 23-18 e uma luta sem vitória.