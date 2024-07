Andrei Arlovski se separa do UFC após brigar por acordo no UFC 303

Parece que a 42ª aparição de Andrei Arlovski no octógono será a última da promoção.

Uma pessoa com conhecimento dos planos da promoção confirmou ao MMA Fighting que a derrota de Arlovksi por decisão dividida para Martin Buday no UFC 303, no último sábado, foi a última luta do contrato do ex-campeão dos pesos pesados, e que Arlovski não voltará a assinar com o UFC. Ariel Helwani relatou a notícia pela primeira vez no Twitter.

Arlovski, que encerrou sua campanha promocional com uma derrapagem de quatro lutas, deve continuar competindo apesar de não ter mais contrato com o UFC, como também relatou em post no Instagram, dizendo aos fãs que seu “capítulo no UFC está encerrado, mas meu o livro ainda não terminou.”

Após o pay-per-view da International Fight Week, o CEO do UFC, Dana White, deu a entender que Arlovski encerrou a promoção.

O jogador de 45 anos termina sua segunda passagem pelo UFC com um recorde promocional de todos os tempos de 23-18, 1 NC, e incluiu a conquista de títulos indiscutíveis e interinos dos pesos pesados ​​do UFC.

Depois de encerrar sua primeira passagem pela empresa em 2008, Arlovski passou a competir por promoções como Strikeforce, Affliction, ONE Championship e World Series of Fighting antes de retornar ao UFC em junho de 2014 – uma sequência que durou mais de uma década.

Arlovski competiu em mais lutas na história dos pesos pesados ​​do UFC, detém o maior número de vitórias na divisão e está empatado com Donald Cerrone no maior número de vitórias de todos os tempos no UFC, com 23.