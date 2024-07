Andrew Jury, estrela de ‘Casado à Primeira Vista’, morre aos 33 anos

André Júri – famoso por ser um dos noivos da primeira temporada de “Married at First Sight New Zealand” – está morto.

Andrew morreu na quinta-feira enquanto estava sob custódia no Centro Correcional Mt Eden em Auckland, Nova Zelândia… seu pai, Roy Júrialfândega O Arauto da Nova Zelândia.

A causa da morte não é clara… e os funcionários da prisão supostamente correram para salvar a vida de Andrew.

Andrew morreu poucas horas antes de comparecer ao tribunal sob a acusação de agressão … de acordo com seu pai, que também disse ao jornal que estava preocupado com a saúde mental de Andrew antes da audiência.

Seu pai diz que o astro do reality show foi preso em 2 de abril e disse à família que estava “lutando” atrás das grades.

Andrew apareceu no ‘MAFS’ em 2017 … o reality show de namoro une pessoas aleatórias com base em métodos científicos de matchmaking, e eles se encontram pela primeira vez no dia do casamento.

AJ combinou com Vicky Gleeson-Stokes … mas eles lutaram para fazer seu relacionamento funcionar e não duraram além do final. Andrew acabou destruindo a produção do programa.

Ex-estrelas do ‘MAFS’ Brett dar Anjo Renal dar Benjamin Blackwell anunciou a morte de Andrew em um comunicado conjunto no Instagram, lembrando Andrew como sempre amigável e a vida da festa, apesar de suas lutas.

André tinha 33 anos.