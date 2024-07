Andy Murray, tricampeão do Grand Slam, se aposentará após as Olimpíadas de Paris

Tricampeão do Grand Slam Andy Murray acaba de anunciar que está encerrando sua carreira após as Olimpíadas de Paris em 2024 … dizendo que está se aposentando oficialmente dos torneios de tênis após os Jogos.

Murray foi recentemente forçado a se retirar da competição de simples em Wimbledon depois que sua recuperação de um procedimento de cisto espinhal demorou mais do que o previsto. Ele participou de uma partida de duplas com seu irmão Jamie Murray mas a dupla foi eliminada no primeiro turno.

Quando saudável, Murray foi um dos melhores jogadores do mundo. Seu recorde é de 739-262… e ele arrecadou US$ 64 milhões em competições de simples e duplas.

O antigo número 1 do mundo O jogador número 1 do ranking quebrou uma seca de 77 anos para um jogador individual masculino britânico quando venceu Wimbledon em 2013… e foi vitorioso no All England Club novamente em 2016.