Ángel Di María: Ameaças violentas impediram a mudança do ‘sonho’ de Rosário

O meio-campista argentino Ángel Di María disse na terça-feira que estava pronto para retornar ao clube de sua cidade natal, o Rosario Central, mas mudou seus planos devido ao aumento da violência relacionada às drogas na região e às ameaças contra sua família.

Di María, que se aposentou da seleção argentina após a vitória na Copa América no início deste mês, disse que entre as táticas empregadas contra ele e sua família estava o envio de uma cabeça de porco com uma bala na testa e um pacote recebido por sua irmã e sua família que incluía uma ameaça de morte por escrito contra sua filha.

“Houve uma ameaça no bairro dos meus pais que se tornou pública e, ao mesmo tempo, outra na propriedade da minha irmã que não veio à tona porque minha irmã e meu cunhado ficaram com medo e não denunciaram”, disse Di María ao Canal 3 de Rosário.

Di María, 36, disse que ele e sua família abandonaram suas esperanças de retornar a Central após as ameaças em março. As táticas “anularam qualquer outra coisa”, disse ele.

Ángel Di María não retornará ao clube de infância Rosario Central. Pablo Morano/Agência BSR/Getty Images

“Aqueles meses foram horríveis”, disse ele, acrescentando que “só podíamos sentar lá e chorar todas as noites por não poder realizar aquele sonho” de retornar ao clube onde fez sua estreia profissional. Apesar das ameaças, Di María disse que recebeu críticas dos fãs do Rosario por não retornar para casa.

“Aqueles que não entendem, não se colocam no meu lugar nem por um segundo”, disse Di María. “Porque é fácil maltratar os outros nas redes sociais sem se colocar no lugar do outro.”

Rosário e áreas vizinhas estão enfrentando um aumento da violência ligada ao narcotráfico, o que deu lugar a táticas de intimidação contra figuras regionais e nacionais.

Os comentários de Di María sinalizaram ainda mais um possível retorno ao Benfica. Autoridades do lado português indicaram que o meio-campista chegou a um acordo para assinar um novo contrato para a próxima temporada.