Angel Reese, do Sky, estende sequência recorde de duplo-duplo para 12

SEATTLE — A novata Angel Reese ampliou seu recorde de jogos consecutivos em uma única temporada da WNBA com um duplo-duplo para 12 para ajudar o Chicago Sky a vencer o Seattle Storm por 88 a 84 na noite de sexta-feira.

Reese terminou com 27 pontos, o recorde da carreira, e 10 rebotes. Reese, que entrou no jogo liderando a WNBA em rebotes (11,8 por jogo) e rebotes ofensivos (4,8), acertou 8 de 13 arremessos de quadra, acertando suas duas tentativas de 3 pontos. Ela também acertou 9 de 10 lances livres, incluindo 4 de 4 nos últimos 20 segundos.

Os 12 duplos-duplos consecutivos de Reese também empataram a sequência recorde de Candace Parker na WNBA em várias temporadas; a sequência de Parker abrangeu as temporadas de 2009 e 2010.

“Eu realmente não penso sobre isso”, disse Reese sobre conseguir double-doubles. “Eu apenas vou lá e faço meu trabalho. Meu trabalho é pegar rebotes, então eu vou lá e faço meu trabalho e pegar rebotes. Eu sei que é isso que meus companheiros de equipe precisam que eu faça, e eu me comprometi com isso.”

Chennedy Carter marcou 33 pontos, o recorde da temporada, em 15 de 24 arremessos de quadra para o Sky.

Reese acertou uma cesta de 3 pontos que deu ao Chicago (8-11) uma vantagem de 78-70 com 6:16 para jogar. Jewell Loyd acertou um arremesso de arremesso e um putback de ponta para cortar o déficit para quatro com 4 minutos restantes, e a cesta de 3 pontos de Jordan Horston seguida por cestas consecutivas de Ezi Magbegor levou o Storm a 84-82 com 20,2 segundos restantes antes de Reese selar a linha de lance livre.

Seattle (13-7) já havia vencido quatro partidas consecutivas, todas por margens de dois dígitos.

Horston liderou o Storm com 20 pontos, o recorde da temporada, em 8 de 11 arremessos. Nneka Ogwumike adicionou 16 pontos e Loyd 13. Magbegor também marcou 13 com 8 rebotes e 8 bloqueios, o recorde da carreira, e Skylar Diggins-Smith terminou com 12 pontos e nove assistências.

A novata Kamilla Cardoso terminou com 9 pontos, 8 rebotes e 2 bloqueios para Chicago.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.