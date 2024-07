Angel Reese estabelece recorde da WNBA de jogos consecutivos com duplo-duplo

SEATTLE — Nneka Ogwumike marcou 24 pontos e pegou 12 rebotes para ajudar o Seattle Storm a vencer o Chicago por 84 a 71 no domingo, apesar de Angel Reese, da Sky, ter estabelecido o recorde da WNBA de jogos consecutivos com um duplo-duplo.

Jewell Loyd, que marcou dois pontos em 0-para-5 arremessos no primeiro tempo, terminou com 20 pontos. Skylar Diggins-Smith teve 15 pontos e oito assistências e Ezi Magbegor adicionou 13 pontos, 13 rebotes e quatro bloqueios para Seattle (14-7).

Reese terminou com 17 pontos, 14 rebotes e quatro roubos de bola para Chicago (8-12), seu 13º duplo-duplo consecutivo. A novata marcou 27 pontos, o recorde da temporada, além de 10 rebotes na vitória do Sky por 88-84 sobre Seattle na sexta-feira e empatou com Candace Parker na maior sequência de duplo-duplo da história da liga.

Reese fez cestas consecutivas antes de Chennedy Carter fazer duas vezes um par de lances livres para fechar uma corrida de 11-2 que reduziu o déficit do Sky para 72-69 com 2:49 para jogar. Jordan Horston respondeu com dois lances livres e então encontrou Magbegor para uma bandeja para desencadear uma sequência de 12 pontos consecutivos que aumentaram a liderança do Storm para 84-69 quando Loyd fez uma bandeja com 33,2 segundos restantes.

Carter liderou o Sky com 21 pontos e Marina Mabrey acrescentou 14 pontos e seis assistências. A novata Kamilla Cardoso terminou com seis pontos, oito rebotes e quatro bloqueios.

O Sky teve quatro bloqueios — incluindo dois de Cardoso — nos primeiros 7 minutos, quando Seattle começou com 1 de 15 arremessos e Chicago saltou para uma vantagem de 12 a 3.

A cesta de 3 pontos de Sami Whitcomb com 7:57 restantes no segundo quarto coroou uma arrancada de 11-2 e deu ao Storm sua primeira liderança, mas Reese marcou cinco pontos em uma corrida de 10-0 nos próximos 2 minutos que colocaram Chicago na frente por 32-23 quando Marina Mabrey acertou uma cesta de 3 pontos profunda com 5:38 restantes no primeiro tempo. O Sky assumiu uma liderança de 39-31 no intervalo, mas Seattle marcou 23 dos primeiros 28 pontos do segundo tempo e superou Chicago por 29-14 no terceiro quarto. Loyd, que marcou dois pontos em 0-para-5 arremessos no primeiro tempo, marcou 12 no terceiro quarto e Ogwumike acrescentou nove enquanto o Storm assumiu uma liderança de sete pontos no quarto.

O Storm acertou 29% (10 de 34) dos arremessos de quadra no primeiro tempo, mas acertou 19 de 35 (54%) depois disso.