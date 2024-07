Angela Simmons pede desculpas pela bolsa em formato de arma no BET Awards

Ângela Simmons está aceitando que seu acessório de moda para o BET Awards não seja uma ótima aparência… já que as pessoas a chamam pela bolsa em formato de arma.

Ela saiu para o dolo solo do BET Awards Sunday (mais tarde ela conheceu BF Ei Gotti por dentro) e usando um vestido verde esmeralda brilhante com salto alto brilhante.

Mas ela completou seu ajuste com uma bolsa combinando parecida com uma arma – uma que ela até apontou de brincadeira para algumas fotos – e mais do que alguns fãs ficaram chateados!!!