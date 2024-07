Angels fecham reabilitação para Mike Trout após revés recente

ANAHEIM, Califórnia — O Los Angeles Angels disse na terça-feira que está encerrando a reabilitação do astro Mike Trout após um recente revés em sua recuperação de uma cirurgia no menisco, e o time colocou Anthony Rendon na lista de lesionados.

Trout passou por uma cirurgia em 3 de maio para reparar uma ruptura no menisco do joelho esquerdo.

“Vamos fechar a reabilitação dele em geral”, disse o gerente geral dos Angels, Perry Minasian, sobre Trout. “Ele vai ser reavaliado. Ele ainda não se sente bem, então veremos no que isso vai dar.”

Minasian não revelou detalhes sobre o revés de Trout e não especificou quanto tempo mais o 11 vezes All-Star ficará fora.

Questionado se Trout conseguirá retornar antes do fim da temporada, Minasian disse: “Veremos”.

O três vezes MVP começou uma tarefa de reabilitação com Triple-A Salt Lake na última terça-feira, mas saiu depois de apenas dois innings por causa de dor no joelho. Trout disse na sexta-feira que era tecido cicatricial que se rompeu enquanto ele corria no campo.

Ele disse então que esperava voltar a correr “a qualquer momento”, mas não o fez no último fim de semana, de acordo com o gerente Ron Washington.

Trout começou bem, com 10 home runs e um OPS de 0,867 em seus primeiros 29 jogos nesta temporada.

Trout, de 32 anos, não jogou mais do que 119 jogos em nenhuma das últimas cinco temporadas por causa de várias lesões. Ele está ganhando $ 37,1 milhões no sexto ano de um contrato de 12 anos e $ 426,5 milhões e ganhará esse salário em cada uma das próximas seis temporadas.

Rendon foi colocado de volta na IL com inflamação lombar. O veterano terceira base ficou na IL durante a maior parte da temporada com uma lesão no tendão e jogou em 14 jogos após seu retorno.

Rendon, de 34 anos, não jogou mais de 58 partidas em nenhuma de suas cinco temporadas com os Angels, tendo assinado um contrato de sete anos e US$ 245 milhões.

Com média de rebatidas de .281, OPS de .833, 158 home runs e 663 RBIs em 12 temporadas, Rendon rebateu .245 com OPS de .729, 22 home runs e 117 RBIs em 233 jogos pelos Angels.

Os Angels convocaram o infielder Michael Stefanic do Triple-A Salt Lake para assumir o lugar de Rendon no elenco.