Angelyne, ícone da Billboard dos anos 80, leiloa calcinhas usadas para financiar filme

TMZ descobriu que o ícone dos anos 80 – que alcançou a fama com uma série de outdoors memoráveis ​​​​na área de Los Angeles e arredores – está vendendo suas calcinhas usadas no popular site de vendas 32 Leilões … colocando seus itens inomináveis ​​no mercado para qualquer um que esteja disposto a pagar por eles.

32 Leilões tem 7 pares de cuecas de Angelyne… com lances iniciais de US$ 375 cada – com um botão “comprar agora” de US$ 750 para quem se preocupa que outros malucos estejam prontos para arrebatar essas recordações da NSFW.