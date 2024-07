Antevisão da 2ª Ronda Aberta: a liderança de Daniel Brown e as condições difíceis de Royal Troon

TROON, Escócia — Em um dia em que o vento imprevisível e as condições firmes do Royal Troon Golf Club deixaram muitos dos melhores golfistas do mundo de joelhos, um classificado menos conhecido da Inglaterra assumiu a liderança da primeira rodada do 152º Open Championship na quinta-feira.

Daniel Brown, que perdeu o corte ou desistiu em sete de suas últimas oito partidas no DP World Tour, fez birdies em dois de seus últimos três buracos e registrou 65, 6 abaixo do par. Ele tem uma tacada de vantagem sobre o irlandês Shane Lowry, vencedor do Open Championship de 2019, e três tacadas sobre o bicampeão do Grand Slam Justin Thomas.

O vencedor do Campeonato PGA, Xander Schauffele, estava entre os sete golfistas que estavam quatro atrás, com 2 abaixo do par.

Brown cresceu jogando golfe, mas nunca gostou da modalidade — até agora.

“Eu costumava odiar”, disse Brown. “Como amador, obviamente você joga o tempo todo, e você fica um pouco cansado de dar boas tacadas e acaba em bunkers de pote às vezes, que é assim que é. Mas eu descobri, já que não tenho jogado muito golfe links, que tenho gostado mais. Tenho gostado mais do desafio, do vento e das condições firmes.”

Veja o que assistir na segunda rodada do The Open na sexta-feira:

O que Brown pode fazer?

O jogador de 29 anos é um dos líderes de primeira rodada mais improváveis ​​na história do campeonato principal. Brown não só está fazendo sua primeira largada em um major, como também está classificado em 272º no Official World Golf Ranking.

Ele terminou em 61º no Genesis Scottish Open da semana passada, a primeira vez que jogou quatro rodadas em um torneio desde que empatou em 23º no Jonsson Workwear Open na África do Sul em 10 de março.

Brown, de Northallerton, Inglaterra, tem uma vitória na carreira no DP World Tour no ISPS Handa World Invitational de 2023, derrotando Alex Fitzpatrick (irmão mais novo de Matt) por cinco tacadas.

Brown se classificou para o The Open ao acertar uma tacada de 20 pés no último buraco de um evento final de qualificação de 36 buracos no West Lancashire Golf Club em Liverpool, Inglaterra, em 2 de julho. Ele ficou afastado por sete semanas no início deste ano por causa de uma lesão no joelho.

Daniel Brown fez birdie em dois dos últimos três buracos, com 65, 6 abaixo do par, em sua memorável estreia em um grande campeonato. ANDY BUCHANAN/AFP via Getty Images

O que quer que o estivesse afligindo, Brown decifrou o código na quinta-feira. Ele teve uma rodada sem bogeys, fazendo putts de birdie de 34½ pés no nº 10, 42 pés no nº 11, 13 pés no nº 16 e 8 pés no nº 18.

“Eu tenho [slept with a lead] no passado, mas provavelmente há dois, três anos”, disse Brown. “Sei que ainda faltam 54 buracos. Há um longo caminho a percorrer. Acho que não vou ter dificuldade para dormir esta noite depois daquele final tardio.”

Brown ficou em primeiro lugar em tacadas ganhas: total (9,45) e no tee (3,50) e em segundo em putts (4,49).

O irmão de Brown, Ben, está trabalhando como seu caddie esta semana. Daniel venceu o Campeonato Amador Inglês em 2016; Ben seguiu seus passos sete anos depois.

“Ele tem lutado contra uma pequena lesão, então não tem jogado muito”, disse Daniel Brown. “Gosto de tê-lo na bolsa. Ele é bom em ler greens e, obviamente, é um bom jogador de golfe, então pode dar bons conselhos. Compartilhar meu primeiro major com ele na bolsa é legal.”

Brown se tornou o primeiro jogador de golfe masculino a registrar uma rodada sem bogeys de 65 ou mais em sua primeira rodada de campeonato importante.

Será que Royal Troon ficará mais fácil?

O vento mutável deixou muitos golfistas perplexos, que esperavam ter rajadas atrás das costas nos primeiros nove buracos e em seus rostos ao retornarem para o clube. Em vez disso, aconteceu o oposto, e muitos jogadores lutaram para ajustar seus planos de jogo.

O buraco mais difícil do percurso na quinta-feira foi o par-4 12º, que teve uma média de pontuação de 4,40. Houve nove birdies, 92 pars, 44 bogeys, sete double-bogeys e quatro outros. Ben Griffin fez um 8 no buraco dogleg direito de 450 jardas.

A chuva e o vento dificultaram as coisas para muitos.

“É difícil. É realmente difícil”, disse o atual campeão do Open Championship, Brian Harman, que marcou 2 acima do par, 73 na primeira rodada. “É um campo de golfe brutal e difícil.”

Por que o 8º buraco no The Open Championship é 'realmente assustador' Os jogadores de golfe do The Open Championship estão prontos para o desafio que o 8º buraco representa no Royal Troon.

Houve apenas dois buracos no percurso que tiveram pontuações cumulativas abaixo do par: o par-5 16º (4,87) e o par-4 18º (3,97). Houve apenas um birdie no par-4 nono, de Alex Noren.

“Bem, foi muito difícil, se você me perguntar”, disse Cameron Smith, o vencedor do Open Championship de 2022 em St. Andrews, que marcou 9 acima do par, 80. “Se você perguntar a Shane, provavelmente seria uma história diferente.

“Não, é difícil, cara. Muitos ventos cruzados. É difícil manter a bola no fairway, e quando você está no rough, você meio que fica adivinhando se vai acertar algo curto com os quiques que consegue. Foi brutal. Foi realmente um bom teste de golfe, e você precisava estar no seu jogo A+ para atirar abaixo do par, e eu testemunhei isso. [Lowry] jogou bem.”

Trabalho para fazer

O vencedor do US Open, Bryson DeChambeau, e o segundo colocado, Rory McIlroy, duelaram até o final do US Open em Pinehurst No. 2, na Carolina do Norte, em junho.

Não demorou muito para que eles se tornassem não-fatores no The Open. McIlroy fez um 7 acima do par, 78, sua terceira pior pontuação para par no major. Ele estava 8 acima do par nos primeiros 18 buracos no Muirfield Golf Club na Escócia em 2013 e no Royal Portrush Golf Club na Irlanda do Norte em 2019.

Após o colapso tardio de McIlroy no Pinehurst No. 2 — ele errou duas tacadas curtas nos três buracos finais para ajudar DeChambeau a ganhar seu segundo título do US Open — sua seca de grandes campeonatos se estenderá por mais de 10 anos, a menos que aconteça um milagre.

“Quer dizer, tudo em que preciso me concentrar é amanhã e tentar fazer o corte”, disse McIlroy. “É tudo em que posso me concentrar.”

DeChambeau estava apenas duas tacadas melhor, com 5 acima do par, 76. DeChambeau disse que não estava preparado para o vento que mudava. Ele estava tentando atrair a bola, mas deveria ter cortado em retrospecto.

Rory McIlroy recapitula a 'difícil' rodada 1 Rory McIlroy atribui seu 7 acima do par na Rodada 1 do The Open ao vento e às condições do campo.

“Vou descobrir”, disse DeChambeau. “É algo relacionado ao equipamento. Não estou em 190 [mph] velocidade da bola, então, principalmente quando estou batendo com driver ou madeira 3, esses tacos são construídos para essa velocidade, e meu madeira 3 em torno de 180 [mph]. Então [in] “em condições mais frias e firmes, a bola de golfe não está se comprimindo tanto.”

Com o vento uivando do Firth of Clyde, eles não foram os únicos golfistas conhecidos que tiveram dificuldades em Royal Troon na quinta-feira.

Entre os golfistas que têm trabalho a fazer na sexta-feira para ficar no fim de semana: Viktor Hovland (4 over), Sam Burns (5 over), Tom Kim (5 over), Max Homa (5 over), Will Zalatoris (5 over), Tommy Fleetwood (5 over), Sahith Theegala (6 over), Wyndham Clark (7 over), Rickie Fowler (8 over) e Tiger Woods (8 over).

Mais chuva chegando?

A previsão do tempo para Troon parece melhor — pelo menos por um dia. Há uma chance de garoa leve na sexta-feira de manhã, depois céu limpo à tarde. Ventos são esperados novamente do sul ou sudoeste a 9 a 12 mph, e rajadas podem ser ainda mais fortes a 22 a 27 mph no final da manhã.

O vento na quinta-feira veio da direção oposta do Mar da Irlanda e foi acompanhado por chuvas ocasionais. Stuart Kerr/R&A/R&A via Getty Images

Se a direção do vento não mudar, os golfistas enfrentarão o mesmo teste que enfrentaram na quinta-feira: jogar os primeiros nove buracos contra o vento e os últimos com o vento nas costas.

“Você sabe que vai ventar muito”, disse Brooks Koepka. “Não sei o que o tempo diz para o resto da semana. Eu nem olhei. Acho que essa é uma direção estranha do vento, se eu estiver certo, não é? Não sei se vai voltar, mas sei [going] contra o vento nos últimos nove buracos seria bem difícil.”

Embora o Met Office diga que tem “confiança moderada a baixa” em sua previsão para sábado, ela não parece boa. Há um “período mais longo de chuva possível” e “rajadas de chuva potencialmente pesadas às vezes”.

A boa notícia para o campo: os ventos devem diminuir, com temperaturas máximas em torno de 18 graus.

A previsão para a rodada final de domingo parece melhor, com chance de um “dia mais seco e brilhante” com chuvas leves às vezes. Rajadas de vento de até 20 mph do sudoeste podem retornar.