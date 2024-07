Antevisão da natação olímpica: a perseguição de Ledecky e Marchand e a renovada rivalidade EUA-Austrália

A natação nos Jogos Olímpicos de 2024 começa neste sábado em Paris, prometendo muitas estrelas, drama e rivalidades intensas.

Realizada na Paris La Defense Arena em Nanterre e com 852 nadadores em 35 eventos, a competição na piscina durará nove dias, concluindo em 4 de agosto. Cada dia, exceto o último, terá uma sessão matinal (começando às 5h ET) com eliminatórias preliminares, seguida por uma sessão noturna (14h30 ET) com semifinais e corridas de medalhas. 4 de agosto terá apenas quatro corridas de medalhas, começando às 12h30 ET. As corridas de natação de 10 km em águas abertas ocorrerão em 8 de agosto (feminino) e 9 de agosto (masculino) no Rio Sena.

Precisa de uma cartilha sobre o que observar quando a competição começar? Aqui estão os principais nadadores e histórias para observar na piscina.

Ledecky busca o ouro — e mais história — novamente

Katie Ledecky chega aos seus quartos Jogos Olímpicos já tendo consolidado seu status como uma das melhores nadadoras de todos os tempos. A nadadora de 27 anos já ganhou 10 medalhas olímpicas, incluindo sete de ouro, e terá a chance de ganhar mais quatro em Paris nos 400m livre, 800m livre, 1.500m livre e 4x200m livre. Ela também pode fazer ainda mais história nesses Jogos.

Katie Ledecky pode fazer história em sua quarta Olimpíada. Bello/Getty Images

Ledecky é a favorita esmagadora nas duas distâncias mais longas, nunca tendo perdido uma grande competição internacional em nenhuma delas. Ela também é uma séria candidata a medalhas nos outros dois eventos. Com mais uma medalha de ouro, Ledecky empataria com Jenny Thompson no maior número de medalhas de ouro por uma mulher no esporte. Com mais três medalhas de qualquer tipo, ela se tornaria a atleta olímpica americana mais condecorada em qualquer esporte. Se ela ganhar três medalhas de ouro, ela ultrapassaria a ex-ginasta da União Soviética Larisa Latynina no maior número de medalhas de ouro conquistadas por qualquer atleta olímpica e se juntaria a Michael Phelps como os únicos atletas olímpicos da história a ganhar 10 ou mais medalhas de ouro.

E, vale a pena notar, a corrida de 400m livre pode ser uma das corridas mais memoráveis ​​e comentadas em toda a competição olímpica com quatro mulheres, incluindo Ledecky, que quebraram a marca dos quatro minutos. A australiana Ariarne Titmus é a atual medalhista de ouro e recordista mundial, a canadense Summer McIntosh já é quatro vezes campeã mundial com apenas 17 anos, e Erika Fairweather é uma estrela em ascensão da Nova Zelândia que levou para casa o bronze na corrida em Tóquio. Todas as quatro devem disputar o pódio — e potencialmente quebrar um recorde mundial ao longo do caminho.

EUA x Austrália: ‘Duelo na Piscina’ revivido

A rivalidade entre Ledecky e Titmus nas corridas de 400 e 800 metros será algo a se observar, mas é apenas uma parte da competição um pouco acirrada, mas divertida e divertida, entre os Estados Unidos e a Austrália.

Aqui está uma rápida história de fundo para aqueles que podem ter perdido: depois que a equipe australiana ganhou o maior número de medalhas de ouro no Campeonato Mundial de 2023, a oito vezes medalhista olímpica Cate Campbell (que já se aposentou) viralizou com uma entrevista no Canal 9 da Austrália.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

“A Austrália sair vitoriosa é uma coisa, mas é muito mais doce derrotar a América”, disse Campbell. “Houve algumas noites, particularmente a primeira noite de competição, em que não tivemos que ouvir o ‘Star-Spangled Banner’ ecoando pelo estádio, e não posso dizer o quanto isso me deixou feliz. Se eu nunca mais ouvir essa música, será muito cedo.”

Campbell também zombou do uso de um sino de vaca pela equipe dos EUA sempre que um nadador sai da área de aquecimento para ir para a piscina de competição, dizendo: “Eu nunca quis tanto dar um soco em alguém e roubar aquele sino de vaca”.

O vídeo ganhou atenção renovada nos testes depois que a NBC o mostrou a Phelps, que fornecerá comentários durante os Jogos para a rede. A lenda da natação americana disse que esperava que seus compatriotas e compatriotas assistissem ao clipe todos os dias como motivação antes de acrescentar como isso o teria inspirado na piscina.

“Eu literalmente os fazia engolir cada palavra que diziam sobre mim”, disse Phelps.

Desde então, nadadores americanos e australianos têm sido questionados sobre a rivalidade, e o assunto provavelmente será discutido cada vez mais, já que nadadores de ambos os países competem pelo ouro em muitas corridas.

“É super engraçado porque gostamos dos australianos — eles são pessoas legais e nos damos bem, mas também queremos vencer e queremos ganhar mais medalhas”, disse a americana Lilly King, cinco vezes medalhista olímpica, ao Olympics.com. “Então é uma rivalidade muito saudável. Às vezes eu queria que fosse um pouco menos saudável, tipo, ‘Vamos nessa, rapazes. Vamos lá, vamos brigar um pouco!’

“Mas sim, os australianos são um grupo divertido de correr e um grupo divertido de vencer. Temos muito orgulho disso, e isso motiva a equipe? Sim, acho que sim, definitivamente.”

A equipe australiana é liderada por Titmus, que também ganhou ouro nos 200 m livre em Tóquio, a 11 vezes medalhista Emma McKeon, que é a atual campeã nas provas de 50 m e 100 m livre, o ex-medalhista de ouro nos 100 m livre Kyle Chalmers e a três vezes medalhista de ouro em 2020 Kaylee McKeown.

A equipe americana

Ledecky e King, que competirão nas provas de 100m e 200m peito, são apenas dois dos 46 nadadores — 20 mulheres e 26 homens — que compõem a equipe americana de natação para os eventos de piscina. Entre eles, há uma mistura de superestrelas, veteranos experientes, novos rostos e muitos candidatos a medalhas.

Aqui estão algumas que você deve saber:

Caeleb Dressel: O sete vezes medalhista de ouro olímpico foi um dos queridinhos dos Jogos de Tóquio após sua conquista de cinco medalhas de ouro, mas então passou sete meses fora da piscina após se retirar da competição durante o campeonato mundial de 2022 por motivos de saúde mental. Ele fez seu retorno à competição em 2023 e foi triunfante em Indianápolis nas eliminatórias, vencendo os 50m livre e os 100m borboleta. Ele também competirá no revezamento 4x100m livre.

Simone Manuel: Cinco vezes medalhista olímpica e a primeira mulher negra a ganhar uma medalha de ouro individual na natação, Manuel lutou na preparação para os Jogos de Tóquio e durante as Olimpíadas e foi diagnosticada com síndrome de overtraining. Ela então passou sete meses longe da atividade física enquanto se recuperava. Mas, como Dressel, ela está oficialmente de volta — e recebeu uma ovação de herói nas provas. Manuel competirá nos 50m livre após vencer o evento nas provas, além de fazer parte da equipe de revezamento 4x100m livre.

Simone Manuel é duas vezes atleta olímpica (2016, 2020) e cinco vezes medalhista olímpica (2 ouros, 2 pratas, 1 bronze). Michael Reaves/Getty Images

Bobby Finke: Um dos parceiros de treino de Ledecky, o atleta de 24 anos é o atual medalhista de ouro nos 800m livre e nos 1.500m livre. Ele venceu as duas corridas nas eliminatórias para se classificar, incluindo uma vitória na distância mais longa por mais de 12 segundos sobre o resto do campo.

Regan Smith: A três vezes medalhista nos Jogos de Tóquio parece destinada a coisas ainda maiores em Paris. Smith, 22, quebrou o recorde mundial nos 100m costas nas eliminatórias e também venceu os 200m costas e os 200m borboleta. Ela tem um tempo de qualificação entre os dois primeiros em todos os três eventos que entram nos Jogos.

Ryan Murphy: Agora em sua terceira equipe olímpica, o atleta de 29 anos ganhou ouro no Rio nos 100m e 200m costas e ganhou medalha em ambos em Tóquio. Ele tentará subir de volta ao pódio mais uma vez em ambas as corridas.

Kate Douglass: Talvez a nadadora mais versátil do elenco, a jovem de 22 anos se tornou a primeira americana na história a se classificar para os 100m livre e 200m peito. Ela acabou desistindo da corrida de 100m para Paris, mas ainda estará competindo na corrida de revezamento do evento, além dos 200m medley individual e dos 200m peito. Ela ganhou uma medalha de bronze nos 200m medley em Tóquio, mas provavelmente voltará para casa com mais algumas medalhas desta vez.

Carson Foster: Depois de perder por pouco a classificação para a equipe em Tóquio, o atleta de 22 anos competirá nos 200m medley e nos 400m medley, tendo vencido ambas as provas nas eliminatórias, e tentará desafiar o francês Leon Marchand (mais sobre ele abaixo) pelo ouro em ambas.

Gretchen Walsh foi a nadadora mais jovem a se classificar para as eliminatórias de natação das Olimpíadas de 2016 nos EUA. Alex Slitz/Fotos da NCAA via Getty Images

Gretchen Walsh: A jovem de 21 anos (e companheira de equipe de Douglass na Virgínia) quebrou o recorde mundial nas semifinais (!) dos 100m borboleta nas seletivas, e também competirá nos 50m livre, 100m livre e na equipe de 4x100m livre em sua estreia olímpica. Sua irmã mais velha Alex, 22, também está na equipe e competindo nos 200m medley. A mais velha Walsh ganhou a prata no evento em Tóquio.

Chris Guiliano: A surpresa das provas, o jovem de 21 anos, superou todas as expectativas ao se tornar o primeiro homem americano a se classificar para as provas de 50, 100 e 200 metros livre nos mesmos Jogos desde 1988. Também escalado para participar dos 4x100m livre e 4x200m livre, provavelmente não haverá ninguém mais ocupado do que Giuliano em Paris.

Katie Grimes: Grimes foi o membro mais jovem da equipe olímpica dos EUA em Tóquio e o quarto colocado nos 800m livre. Agora, a jovem de 18 anos tem uma das agendas mais interessantes entre suas companheiras de equipe. Grimes competirá nos 400m medley e 1.500 livre, bem como na natação de 10K em águas abertas. Ela será a primeira mulher americana na história a competir tanto na piscina quanto em águas abertas nos mesmos Jogos.

Thomas Heilman: Com apenas 17 anos, Heilman é o mais jovem nadador masculino dos EUA a competir nas Olimpíadas desde Phelps em 2000. Ele venceu os 200m borboleta nas eliminatórias e atualmente tem o quinto tempo de qualificação mais rápido no campo olímpico. Ele também participará dos 100m borboleta.

A superestrela

Marchand é o atual campeão mundial em três eventos diferentes. OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP via Getty Images

Há uma pressão significativa sobre qualquer favorito à medalha, mas as expectativas e a atenção são ainda maiores para aqueles que estão competindo em casa. Talvez ninguém sinta isso mais do que Leon Marchand.

O prodígio francês de 22 anos e estrela do Arizona State fez sua primeira equipe olímpica em 2021. Desde então, ele se desenvolveu como um astro no esporte e foi posicionado para ser potencialmente o rosto dos Jogos de Paris. O atual campeão mundial nos 200m medley individual, nos 400m medley individual e nos 200m borboleta, Marchand quebrou — ou talvez mais precisamente, esmagado — O recorde de longa data de Phelps nos 400m IM por quase um segundo e meio no ano passado. Marchand, que trabalha com o treinador de Phelps, Bob Bowman, e é filho de dois ex-nadadores olímpicos, competirá em quatro eventos individuais em Paris e tem a chance de se tornar o primeiro nadador francês na história a ganhar várias medalhas de ouro individuais.

Competindo nos 200m peito, além dos três eventos em que venceu no mundial, Marchand também buscará se tornar o primeiro nadador a ganhar medalhas em corridas de peito e borboleta de qualquer distância nas mesmas Olimpíadas. Apenas um nadador na história chegou às finais em ambos os estilos nos mesmos Jogos — e isso foi há quase 70 anos.

Então, quanta fanfarra aqueles em torno de Marchand estão esperando por ele durante os Jogos? Bowman, que fará parte da equipe técnica francesa, imediatamente encontrou as saídas laterais e traseiras do Centro Aquático assim que chegaram a Paris para tirar seu pupilo estrela do prédio com rapidez e segurança todos os dias.

“Ele tem uma ideia [of how suffocating it will be]”, Bowman disse ao Washington Post. “Mas até que você viva isso, você realmente não tem uma ideia.”