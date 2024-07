Anthony Joshua incentiva Alex Pereira a lutar boxe, Pereira pede recomendação de oponente

Alex Pereira tem um grande fã no astro do boxe peso-pesado Anthony Joshua.

Joshua tirou um tempo do seu fim de semana para elogiar o campeão meio-pesado do UFC, tuitando que Pereira deveria competir no boxe algum dia. Pereira se tornou conhecido por seu temível poder de nocaute com um toque, que o levou a campeonatos mundiais em várias divisões de MMA e kickboxing.

Pereira respondeu a Joshua com gratidão, perguntando com quem ele achava que deveria lutar.

Veja a troca de mensagens nas redes sociais abaixo.

“Estou honrado que você pense assim”, Pereira escreveu em resposta ao elogio de Joshua. “Sempre foi meu sonho, tenho 37 anos e não posso fazer carreira nisso, então com quem você recomenda que eu lute?”

Pereira não é estranho às competições no ringue, tendo sido um kickboxer de destaque por anos antes de fazer sua estreia no UFC no final de 2021. Ele também tem uma luta de boxe em seu currículo de junho de 2017, uma vitória por nocaute técnico no terceiro round.

Em sua luta mais recente, Pereira conquistou uma segunda vitória sobre Jiri Prochazka, derrotando seu rival por nocaute técnico no segundo round para defender com sucesso seu título dos meio-pesados ​​no evento principal do UFC 303. Nove das 11 vitórias de Pereira no MMA foram por nocaute/nocaute técnico.

A carreira de boxe de Joshua continua a decolar, já que ele venceu quatro lutas seguidas. Em setembro, ele tem a chance de se tornar um campeão peso-pesado novamente quando luta contra Daniel Dubois por um título da IBF recentemente desocupado por Oleksandr Usyk.