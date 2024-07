Anthony Pettis provoca luta de boxe ainda maior esperando por ele ‘desde que eu vá foder com Chris Avila em 6 de julho’

Anthony Pettis pode não ter muito tempo de vida no MMA, mas sua carreira nos esportes de combate não vai desacelerar tão cedo.

O ex-campeão peso leve do UFC, que enfrenta o discípulo de Nate Diaz, Chris Avila, no sábado, deixou claro que está retornando ao MMA apenas pelas oportunidades certas, enquanto coloca a maior parte de sua atenção em sua carreira de boxe em ascensão. Pettis deve enfrentar o ex-astro do kickboxing Cedric Doumbe no final deste ano na PFL, mas primeiro ele tem seu confronto com Avila, e então há uma luta potencial esperando por ele contra um nome ainda maior do esporte do boxe.

“Estou tentando me manter ocupado no boxe”, disse Pettis ao MMA Fighting. “Tenho essa luta de boxe em 6 de julho e depois tenho outro nome bem grande que é uma oportunidade no boxe, desde que eu f*da o Avila em 6 de julho.”

“Minha próxima luta depois dessa, um boxeador que atualmente compete no boxe e é ranqueado. Já tem um nome em mente. Tenho que ser impressionante e aí tem um nome em mente.”

Pettis não pôde revelar o possível oponente porque ele precisa lidar com Avila primeiro antes de começar a planejar lutas futuras.

Sua luta de boxe no sábado, como parte do card encabeçado por Diaz contra Jorge Masvidal, acontece mais de um ano depois de ele ter conseguido uma surpreendente virada contra o ex-rei peso por peso Roy Jones Jr. em sua estreia profissional.

Claro, Jones aos 54 anos não era o mesmo lutador que o boxeador dinâmico que arrasou em várias categorias de peso durante seu auge no início dos anos 2000, mas ainda não era uma luta que Pettis esperava vencer. Ele admite que havia uma certa estratégia que ele teve que empregar naquela luta porque, além da idade, Jones ainda era um oponente perigoso com muito poder nas mãos.

Desta vez, no entanto, Pettis não sente que está enfrentando o mesmo nível de risco, e é por isso que ele prevê uma vitória enfática sobre Avila.

“Neste, eu quero nocauteá-lo”, disse Pettis. “Com Roy Jones, eu sabia que tinha que ir lá e apontá-lo melhor. Ele é inteligente. Porque ele acabou de lutar com Mike Tyson. Eu não iria e apenas lançaria um direto e o nocautearia.

“Mas Avila, ele é nocauteável, se é que isso é uma palavra. Eu sinto que ele é muito atingido. Ele não lutou com um cara como eu e eu acho que ele está subestimando minhas habilidades de boxe. Ele acha que eu sou um boxeador de MMA.”

Desde que se tornou boxeador em tempo integral, Avila tem impressionado com cinco vitórias consecutivas, mas Pettis espera ter a chance de brilhar nesta luta.

Ele tem trabalhado incansavelmente em seu boxe nos últimos anos, desde que sua carreira no MMA desacelerou, embora esteja animado para mostrar o quanto suas mãos melhoraram quando ele finalmente retornar à PFL para a luta contra Doumbe.

“Sempre amei boxe, mas nunca consegui focar apenas nas mãos por causa do MMA”, explicou Pettis. “Meus chutes sempre foram meu ponto forte. Acho que quando voltar ao MMA, vou surpreender a todos com o quão boas minhas mãos ficaram, meu jogo interno e as coisas que aprendi usando apenas minhas mãos nos últimos dois anos.”

O boxe pode ser sua prioridade agora, mas Pettis espera que ele ainda receba ofertas no MMA, assim como quando a PFL o chamou com a chance de enfrentar Doumbe no final deste ano.

Se tudo correr bem no sábado, Pettis planeja lutar com Doumbe em setembro e então, esperançosamente, revelar o nome notável que ele planeja enfrentar no boxe antes do fim de 2024.

“Eu não terminei no MMA”, disse Pettis. “Provavelmente farei mais algumas lutas, mais alguns anos de lutas de MMA. Não acho que vou perseguir um cinturão, mas as lutas certas, as pessoas certas, o oponente certo, sim, definitivamente ainda estou no jogo.”