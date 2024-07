Anthony Richardson, do Colts, não deixa dúvidas ao entrar no 2º acampamento

INDIANÁPOLIS — Quando Anthony Richardson se tornou a quarta escolha geral do draft da NFL em 2023, não havia dúvidas de que ele pretendia se tornar o quarterback titular do Indianapolis Colts.

Ainda assim, havia outra realidade inegável: o currículo universitário limitado de Richardson, com 13 participações como titular, colocava em questão a rapidez com que ele poderia se tornar um titular eficaz na NFL.

Perguntas sobre a perspectiva para Richardson foram recebidas com respostas cautelosas dos oficiais da equipe. E a contratação de primavera do veterano Gardner Minshew significou que Indianápolis tinha uma opção viável se o novato demonstrasse que precisava de tempo para se desenvolver.

“Não o coroem ainda”, disse o gerente geral Chris Ballard na noite em que Richardson foi selecionado. “Ele é um jogador jovem. Ele tem trabalho a fazer.”

Mas, pouco mais de duas semanas depois do início do training camp, os Colts, de fato, coroaram Richardson. Eles o nomearam seu quarterback titular após uma partida de pré-temporada, com Richardson demonstrando uma habilidade para lidar com o trabalho apenas alguns meses após seu aniversário de 21 anos.

Avançando um ano inteiro, Richardson entra em 2024 como um dos principais rostos da franquia. Os Colts estão se inclinando totalmente para Richardson, comercializando-o com mais consistência do que qualquer outro jogador do elenco. Seus companheiros de equipe o trataram de acordo, mostrando a ele a mesma deferência que mostrariam a um quarterback veterano e talentoso. E os Colts acham que ele tem tanto potencial que sua estratégia de construção de equipe na offseason foi baseada em grande parte na ideia de que seu retorno de uma lesão no ombro que encerrou a temporada do ano passado impulsionaria a franquia em 2024.

Apenas um ano e quatro partidas desde que foi recrutado, o status de Richardson como a chave para o futuro dos Colts não poderia ser mais seguro. Em 8 de setembro contra o Houston Texans, Richardson está pronto para se tornar o primeiro quarterback dos Colts a começar aberturas de temporada consecutivas desde Andrew Luck em 2015 e 2016.

“O ano passado foi tanto”, ele disse. “… Tanto que eu tive que assumir, tanto que eu coloquei em mim mesmo. Eu sou o quarterback, então eu queria ser a melhor versão de mim mesmo para o time.

“Agora posso relaxar e me concentrar.”

Anthony Richardson será o primeiro quarterback dos Colts a começar em aberturas de temporada consecutivas desde Andrew Luck em 2015 e 2016. Zach Bolinger/Ícone Sportswire

Isso não quer dizer que Richardson planeja desistir. Ele se mostrou um líder disposto e vocal que está caminhando e falando como um quarterback de franquia.

E a adesão de seus companheiros de equipe está lá não apenas porque eles respeitam a ética de trabalho de Richardson, mas também porque ele é um talento único com potencial de elite. Os Colts apontam para desempenhos como a derrota da temporada passada para o Los Angeles Rams, na qual Richardson teve algumas dificuldades no início e Indianápolis estava perdendo por 23 a 0 antes de ele liderar uma recuperação de 23 pontos no segundo tempo (os Colts acabaram caindo na prorrogação).

Apesar de tudo, Richardson se mostrou imperturbável.

“Ele é muito equilibrado”, disse Ballard. “Ele tem um ótimo temperamento, do qual eu gosto. Não quero dizer que é ingenuidade, mas quase é. Isso não é negativo. Acho que às vezes você simplesmente acha que pertence.

“Ele é muito equilibrado.”

O que os Colts estão buscando em 2024 é crescimento e consistência de Richardson. Ele pode errar e acertar em lançamentos mais rápidos e curtos, apesar de ser surpreendentemente preciso em suas tentativas mais profundas. Além disso, reconhecer coberturas e tomar decisões rápidas são coisas que exigem paciência com todo quarterback jovem.

Mas mesmo enquanto esse processo está em andamento, há poucas perguntas sobre a importância de Richardson para os Colts. Ele está firmemente entrincheirado em seu papel indo para o Ano 2. A questão não é mais se ele pode fazer o trabalho, mas sim o quanto seus raros talentos podem elevar o time.

“Não poderia estar mais animado para tê-lo de volta”, disse o técnico Shane Steichen. “Seu tamanho de amostra limitado que ele teve naquelas primeiras cinco semanas [of 2023] foram impressionantes. Ele fez algumas jogadas que eu nunca vi caras fazerem. E para fazê-lo voltar ao campo de treinamento e fazê-lo passar uma temporada inteira, eu não poderia estar mais animado com isso.”