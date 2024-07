Anthony Smith simpatiza com Jon Jones sobre acusações de testadores de drogas: ‘Às vezes eles podem ser idiotas’

Anthony Smith e Jon Jones podem ter história, mas Smith ainda simpatiza com o que seu antigo oponente está passando.

O MMA Fighting confirmou no início desta semana que Jones foi acusado de dois delitos por um suposto incidente com um agente de teste de drogas em março. O atual campeão dos pesos pesados ​​é acusado de agressão, um delito menor e interferência nas comunicações.

Jones compareceu a uma audiência virtual na quarta-feira e se declarou inocente das acusações.

Em seu podcast Acredite em mim com Michael Bisping, Smith deu sua opinião sobre a situação e o potencial de um acordo fora do tribunal.

“Não sei, talvez eles o façam assinar alguns cheques para aqueles dois testadores e o deixem continuar com seus negócios”, disse Smith.

Se condenado por ambas as acusações, Jones poderá pegar menos de um ano de prisão e até US$ 1.500 em multas.

Smith desafiou Jones pelo título dos meio-pesados ​​em março de 2019 no UFC 235, perdendo por decisão unânime.

Sendo um competidor do UFC por 23 lutas, Smith entende como a política de testes de drogas funciona, especialmente com a parceria passada do UFC com a USADA. Smith sente que tem tido sorte, na maior parte, quando se trata dos agentes com os quais ele lidou, mas ele tem experiência com alguns que não se portaram com o máximo profissionalismo.

“Eu meio que o defendi no começo porque é um pé no saco fazer toda essa coisa de teste de drogas”, disse Smith. “Sempre tive sorte que meus testadores de drogas sempre foram bem legais. Eles são bastante respeitosos com seu tempo, são bastante respeitosos com a inconveniência que estão criando para você. Então eles sempre aparecem tipo, ‘Ei, eu sei que não é o melhor momento, desculpe, deixe-me pegar essa amostra e nós sairemos daqui.’

“Mas eu já tive um, já tive antes — não aqui em casa ou em Denver, mas apenas estive em algum lugar e eles encontram essa pessoa aleatória, alguém que você nunca teve antes, e às vezes eles podem ser babacas. Eles têm essa viagem de poder, ou algum tipo de poder sobre você, como se quisessem mandar em você ou apontar o dedo para você.

“Se ele tivesse uma dessas ruins, eu o entendia — porque ele é um pouco cabeça quente às vezes — eu posso entendê-lo meio que surtando e saindo. E aparentemente ele estava dando uma festa, então eu acho que ele estava bebendo e tinha alguns amigos. Eles apareceram, começaram a ser babacas, meio que desrespeitosos às vezes — eu podia vê-lo meio que saindo. Mas quando você começa a tocar nas pessoas e pegar seus telefones e coisas assim, isso é um problema. Mas se [they’re] ser um babaca com ele, então é meio que um direito dele. Isso não é ilegal.”