Antonio Brown coloca o rosto no peito de Lil Kim durante uma noite quente

Antonio Brown ficou muito confortável com Lil Kim em uma festa no fim de semana… colocando o rosto no peito dela, agarrando um punhado de sua bunda – e até beijando-a na boca!!

A noite quente da dupla aconteceu no sábado, em uma festa de iate chique em Nova York – organizada por um famoso empresário musical Grande Fendi.

Você pode ver em um vídeo da pista de dança postado na página de Brown no Instagram na quarta-feira… Lil Kim pulou no microfone para entreter os foliões – quando Brown de repente ficou super prático com ela.

Confira a filmagem… Brown apareceu beijando um de seus seios – enquanto acariciava sua bunda. Kim pareceu adorar – tanto que, mais tarde naquela noite, os dois foram vistos se beijando’.



Parece que eles passaram a maior parte da noite juntos, mesmo quando Kim não estava no microfone … em outro vídeo que Brown postou em seu IG, você pode ver que eles se sentaram um ao lado do outro no que parecia ser uma seção VIP.