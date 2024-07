Anwar El Ghazi vence caso com Mainz sobre postagens pró-palestinas

O contrato do atacante holandês Anwar El Ghazi com o Mainz foi rescindido injustamente, decidiu um tribunal alemão na sexta-feira, meses após ele se recusar a ficar em silêncio sobre seu apoio aos palestinos no conflito entre Israel e o Hamas.

O Mainz inicialmente suspendeu El Ghazi e depois rescindiu seu contrato em novembro após suas postagens nas redes sociais relacionadas ao conflito, mesmo com o atacante dizendo que não tinha “nenhum arrependimento ou remorso” sobre sua posição.

Um porta-voz de Mainz disse à Reuters que eles estavam aguardando os motivos por escrito do tribunal para a decisão antes de decidir se iriam apelar.

El Ghazi tinha contrato com o Mainz até 2025 e o The Athletic informou que o clube deve pagar seus salários dos últimos nove meses, totalizando € 1,7 milhão (US$ 1,85 milhão), como resultado da decisão.

Anwar El Ghazi venceu sua batalha judicial com o clube alemão Mainz. Arne Dedert/Picture Alliance via Getty Images

O jogador de 29 anos, que também jogou pelos clubes da Premier League Aston Villa e Everton, foi suspenso pela primeira vez em 17 de outubro por sua postagem inicial, que ele já excluiu.

No entanto, ele continuou com postagens relacionadas ao conflito, dizendo que não poderia ficar em silêncio, acrescentando que não havia justificativa para a morte de milhares de crianças em Gaza.

A guerra começou quando militantes do Hamas atacaram Israel em 7 de outubro, matando 1.200 pessoas e sequestrando cerca de 250 outras, de acordo com contagens israelenses. Mais de 38.000 palestinos foram mortos desde então no ataque de Israel à Faixa de Gaza, dizem autoridades de saúde no enclave governado pelo Hamas.

O Mainz, que o reintegrou ao elenco após sua suspensão inicial, disse que suas postagens foram recebidas com “surpresa e incompreensão” antes de tomar a decisão de rescindir seu contrato.

A Nujum Sports, uma organização sem fins lucrativos que apoiou El Ghazi e o ajudou a organizar uma partida de futebol beneficente para arrecadar fundos para as crianças de Gaza, descreveu isso como um “veredito histórico”.

“Esperamos que os clubes e órgãos profissionais tomem nota e não continuem a reprimir a legítima liberdade de expressão, pressionando os atletas a permanecerem em silêncio ou a adotarem uma narrativa específica com a ameaça de rescisão de contratos”, disse no X.