AO VIVO: Vídeo da pesagem de Diaz x Masvidal

Na pesagem de Diaz x Masvidal, todos os 20 lutadores do card de luta de sábado sobem na balança na manhã de sexta-feira em Las Vegas.

No evento principal, Nate Diaz e Jorge Masvidal terão que fazer a marca de 175 libras para seu esperado confronto. Será o segundo evento de esportes de combate entre os dois lutadores, já que Masvidal derrotou Diaz por nocaute técnico no terceiro round no UFC 244.

Anthony Pettis e Chris Avila também terão que atingir a marca de 175 libras no evento co-principal.

A pesagem de Diaz x Masvidal será às 18h (horário do leste dos EUA).

Confira abaixo os resultados da pesagem de Diaz x Masvidal.

Card principal (Fanmio, ESPN+ às 20h ET)

Nate Diaz vs. Jorge Masvidal

Chris Ávila vs. Anthony Pettis

Amado Vargas (134,1) vs. Sean Garcia (138.1)

Daniel Jacobs x Shane Mosley Jr.

Devin Cushing (131,9) x Manny Correa (131,2)

Alan Sanchez vs. Luis Lopez

Preliminares (Luta de MMA às 7:30)

Kenny Lopez Jr. vs. Andrés Martinez

José Aguayo x José Aguayo Bryce Logan

Steven Dunn vs. Gabriel Aguilar Costa

Luciano Ramos vs. Dan Hernández